WM 2022 mit 23 Rennen? F1-Sportchef hat Sorgen 10.12.2021 - 19:00 Von Adam Cooper

© LAT Steve Nielsen und Stefano Domenicali

Formel-1-Geschäftsleiter Stefano Domenicali will in der GP-Saison 2022 erstmals 23 WM-Läufe durchführen. F1-Sportdirektor Steve Nielsen gibt in Abu Dhabi zu: Er weiss nicht, ob das zu stemmen ist.