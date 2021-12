Charles Leclerc (Ferrari): «Renntempo sah gut aus»

Charles Leclerc und Carlos Sainz beendeten die Freitagstrainings in Abu Dhabi auf den Plätzen 8 und 9. Der Monegasse war in beiden Fällen der schnellere Ferrari-Pilot. Seine Zwischenbilanz fiel denn auch positiver aus.

Das Ferrari-Duo Charles Leclerc und Carlos Sainz gehörte in den beiden Trainingsstunden am Freitag in Abu Dhabi zu den schnellsten Zehn. Der Monegasse hatte jeweils die Nase vorn. In der ersten Session trennten nur 40 Tausendstel die beiden Teamkollegen, am Abend betrug der Unterschied dann mehr als zwei Zehntel.

Deshalb war Leclerc deutlich zufriedener als sein Stallgefährte. So ganz glücklich war der Rennfahrer aus Monte Carlo aber nicht. Er sagte: «Der Tag war okay, wir haben zwar immer noch ein bisschen Arbeit vor uns, um speziell fürs Qualifying noch etwas Speed zu finden. Aber das Renntempo war stark und deshalb sollte es auch im Abschlusstraining möglich sein, einen guten Speed zu finden.»

Dass sein Rückstand zur Spitzenzeit in beiden Fällen ähnlich ausfiel, will der 24-Jährige nicht überbewerten: «Wir fokussieren uns nicht darauf», winkte er auf die entsprechende Frage ab. «Wir wissen ja, dass die Spitzenreiter im Qualifying noch eine Schippe drauflegen werden. Deshalb konzentrieren wir uns auf uns selbst und versuchen, uns bestmöglich auf den Samstag vorzubereiten.»

Sainz seufzte hingegen: «Das war wohl einer der schwierigsten Freitage in der zweiten Saisonhälfte. Ich fühlte mich schon im ersten Training nicht so wohl, und das ist eigenartig, denn in den vergangenen sechs Rennen konnte ich am Freitag gleich von Anfang an gut loslegen. Aber diesmal lief es aus irgendeinem Grund nicht so reibungslos.»

«Vielleicht lag es an den Änderungen, die an der Strecke vorgenommen wurden, oder dem neuen Asphalt, die Fahrzeugabstimmung war auf jeden Fall nicht optimal und nun müssen wir noch ein paar Hausaufgaben erledigen, um die Balance zu verbessern. Wenn wir diese wie in den letzten Rennwochenenden hinbekommen, dann sollten wir auch wieder stark sein», fügte der 27-Jährige an.

2. Training, Abu Dhabi

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:23,691 min

02. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:24,034

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:24,083

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:24,332

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:24,400

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:24,495

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,532

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:24,557

09. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:24,844

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,940

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:24,959

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,108

13. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,153

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,195

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,385

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,440

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,549

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,687

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:25,784

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:26,336

1. Training, Abu Dhabi

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:25,009 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:25,205

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:25,355

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:25,363

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:25,378

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:25,625

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:25,822

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:25,846

09. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:25,886

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:26,007

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:26,025

12. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:26,123

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:26,189

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:26,409

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:26,608

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:26,676

17. Jack Aitken (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:27,481

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:27,487

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:27,698

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:28,305