Mattia Binotto (Ferrari): Freude am engen Team-Duell

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto lobte in Abu Dhabi die Saisonleistung seiner Mannschaft und erklärte mit Blick auf das teaminterne Duell von Charles Leclerc und Carlos Sainz: «Das ist genau das, was wir wollen.»

Die Saisonbilanz von Ferrari-Teamchef fällt schon vor dem letzten Kräftemessen in Abu Dhabi positiv aus. Der Italiener freute sich in der FIA-Pressekonferenz am Rande des Yas Marina Circuits: «Das Jahr 2020 war sehr schwierig für uns und die Entwicklung für dieses Jahr war grösstenteils eingefroren. Wir hatten es also mit einer schwierigen Basis zu tun, und angesichts dieser Umstände ist der dritte Platz in der Team-Wertung, den wir wahrscheinlich behalten werden, ein vielversprechendes Ergebnis.»

«Es zeigt, dass dieses Team in der Lage ist, die eigenen Schwächen zu erkennen und daran zu arbeiten. Wir haben das Auto verstanden, wir haben es im Verlauf der Saison nicht so stark weiterentwickelt, wir haben stattdessen eine neue Motor-Version eingeführt, die sich bewährt hat. Die Gegner sind stark, das zeigt, dass wir gute Fortschritte erzielt haben, und das ist uns in allen Bereichen gelungen», fügte der Ingenieur stolz an.

Dass seine beiden Schützlinge Charles Leclerc und Carlos Sainz in den jüngsten vier Rennen hintereinander ins Ziel kamen und nur 8,5 Punkte das Duo trennen, freut Binotto. Der Teamchef lobte: «Ich denke, das ist grossartig, denn es beweist, dass beide Fahrer gute Punkte für die Team-Wertung sammeln. Das war wichtig für uns, als wir Carlos an Bord geholt haben.»

«Wir wollten, dass er in den Rennen konstant punktet, und das tat er auch von Anfang an. Wenn ich mir anschaue, wie er sich ins Team integriert und das ganze Jahr hindurch gute Leistungen abgeliefert hat, dann bin ich natürlich sehr zufrieden. Dass beide Fahrer leistungsmässig so nahe beieinander liegen, ist auch positiv. Sie treiben sich gegenseitig zu neuen Höchstleistungen an und das ist grossartig. Mir gefällt, dass es so eng ist, das ist es, was wir wollen», betonte der 52-Jährige.

2. Training, Abu Dhabi

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:23,691 min

02. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:24,034

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:24,083

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:24,332

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:24,400

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:24,495

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,532

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:24,557

09. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:24,844

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,940

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:24,959

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,108

13. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,153

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,195

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,385

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,440

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,549

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,687

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:25,784

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:26,336

1. Training, Abu Dhabi

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:25,009 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:25,205

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:25,355

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:25,363

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:25,378

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:25,625

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:25,822

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:25,846

09. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:25,886

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:26,007

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:26,025

12. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:26,123

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:26,189

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:26,409

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:26,608

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:26,676

17. Jack Aitken (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:27,481

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:27,487

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:27,698

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:28,305