Andrew Shovlin zu Motor-Gerücht: «Keine gute Idee»

Vor dem Rennwochenende in Abu Dhabi spekulierten verschiedene Medien, dass Mercedes Lewis Hamilton mit einem frischen Motor ausstatten könnte. Doch das ist nicht geplant, wie Ingenieur Andrew Shovlin klarstellt.

In Brasilien hatte Lewis Hamilton eine frische Antriebseinheit in seinem Mercedes-Heck brummen, und der damit verbundene Leistungsgewinn sorgte in der ganzen Boxengasse für hochgezogene Augenbrauen. Deshalb kamen einige Beobachter zum Schluss: Auch beim Saisonfinale könnte Mercedes einen frischen Motor einsetzen und die Strafversetzung um fünf Startplätze hinnehmen.

Damit würde der siebenfache Weltmeister beim letzten Kräftemessen in Abu Dhabi mit mehr Power gegen Max Verstappen antreten können, so die Überlegung. Dank der Extraleistung wäre es für Hamilton ein Leichtes, wieder nach vorne zu fahren, wurde spekuliert. Zudem würde damit die Gefahr eines möglichen Startcrashs mit dem WM-Rivalen von Red Bull Racing minimiert.

Doch der leitende Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin verwies diese Behauptung ins Reich der Märchen. Im Gespräch mit «Sky Sports F1» betonte er: «Das ist nicht geplant. Wenn wir einen neuen Motor einsetzen, dann ist etwas schief gelaufen. Das wäre keine gute Idee, deshalb würden wir das nur tun, wenn wir ein grosses Problem mit der Antriebseinheit hätten. und selbst dann wäre diese Lösung nicht unsere erste Wahl.»

Stattdessen wird Hamilton wieder mit jenem Triebwerk angreifen, das in Brasilien erstmals zum Einsatz kam. Das Gerede um dessen aussergewöhnliche Leistung sei aber übertrieben, beteuerte Shovlin: «Das ist keine so grosse Sache. Red Bull Racing hat angedeutet, dass es einen grossen Unterschied gibt, und ich glaube, auch Toto (Wolff, Mercedes-Motorsportdirektor, Anm.) hat das mal gesagt. Es ist kein so grosser Leistungsgewinn, aber er ist sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung.»

Zum Trainingsfreitag, den Hamilton als Schnellster Abschloss, sagte der Brite: «Das war ein interessanter Tag, denn wir konnten bei der Suche nach der richtigen Abstimmung viel erledigen. Im ersten Training waren wir nicht besonders zufrieden mit der Performance auf einer schnellen Runde, aber im Renntrimm waren wir gut unterwegs. In der zweiten Session lief es auf einer schnellen Runde etwas besser, dafür war der Longrun nicht so toll, und keiner der beiden Fahrer war mit seinem Auto besonders glücklich. Wir müssen nun den richtigen Kompromiss finden, um mit wenig und mit viel Sprit an Bord bei der Musik zu sein.»

2. Training, Abu Dhabi

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:23,691 min

02. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:24,034

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:24,083

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:24,332

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:24,400

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:24,495

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,532

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:24,557

09. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:24,844

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,940

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:24,959

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,108

13. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,153

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,195

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,385

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,440

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,549

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,687

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:25,784

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:26,336

1. Training, Abu Dhabi

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:25,009 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:25,205

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:25,355

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:25,363

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:25,378

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:25,625

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:25,822

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:25,846

09. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:25,886

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:26,007

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:26,025

12. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:26,123

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:26,189

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:26,409

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:26,608

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:26,676

17. Jack Aitken (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:27,481

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:27,487

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:27,698

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:28,305