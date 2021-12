Christian Horner: «Mercedes ist sehr konkurrenzfähig»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner zieht nach dem Trainingsfreitag eine Zwischenbilanz und erklärt, in welchen Bereichen sich das Team von WM-Leader Max Verstappen noch verbessern muss.

Der Trainingsfreitag in Abu Dhabi endete nicht nach Wunsch für Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner. Max Verstappen, der in der ersten Session noch den Ton angegeben hatte, blieb bei seinem schnellsten Versuch auf den weichen Rufen mehr als sechs Zehntel langsamer als Lewis Hamilton. Im Renntrimm schnitt der Niederländer deutlich besser ab.

Allerdings bekommt der Mercedes-Konkurrent für das letzte Qualifying und Rennen des Jahres jenen Motor, der schon in Brasilien für eine deutliche Leistungssteigerung beim Sternfahrer gesorgt hat. Das weiss auch Horner, der im TV-Interview mit «Sky Sports F1» erklärte: «Mercedes ist hier sehr konkurrenzfähig, zumindest in den ersten beiden Sektoren. Im dritten Abschnitt konnten wir wieder etwas Zeit gewinnen.»

«Aber uns bleiben noch 23 Stunden, um eine bessere Fahrzeugabstimmung und etwas mehr Tempo zu finden», tröstete sich der Brite. «Wir haben viele Daten gesammelt, die wir nun analysieren müssen. Es wird ein langer Abend hier an der Strecke und im Werk in Milton Keynes, denn wir müssen die Fahrzeug-Balance für eine schnelle Runde noch etwas besser hinbekommen. Im Renntrimm sahen wir ziemlich vernünftig aus.»

Mit Blick auf den schnellen Motor, den Hamilton für das restliche Wochenende eingebaut bekommt, räumte Horner gleichzeitig ein: «Wie wir sehen konnten, hat ihnen dieser Motor einen deutlichen Performance-Gewinn gebracht. Wir müssen unsere Rundenzeit anders hinbekommen und werden natürlich unser Bestes geben, um das auch zu schaffen.»

Über Verstappens Teamkollegen Sergio Pérez, der im zweiten Training nur 63 Tausendstel langsamer blieb als sein Stallgefährte, sagte der 48-Jährige: «Er weiss, was er dieses Wochenende zu tun hat. In der Team-Wertung wird es sehr schwierig, wenn Mercedes nicht einen Ausfall zu beklagen hat. Aber sein Job ist es, seinem Teamkollegen zu helfen. Und das will er auch, er ist ein grossartiger Teamplayer, wie er schon das ganze Jahr beweist, und ich bin mir sicher, dass er alles unternehmen wird, um Max zu helfen. Der beste Weg, das zu schaffen, ist sich so gut wie möglich zu qualifizieren.»

2. Training, Abu Dhabi

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:23,691 min

02. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:24,034

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:24,083

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:24,332

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:24,400

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:24,495

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,532

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:24,557

09. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:24,844

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,940

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:24,959

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,108

13. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,153

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,195

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,385

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,440

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,549

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,687

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:25,784

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:26,336

1. Training, Abu Dhabi

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:25,009 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:25,205

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:25,355

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:25,363

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:25,378

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:25,625

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:25,822

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:25,846

09. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:25,886

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:26,007

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:26,025

12. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:26,123

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:26,189

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:26,409

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:26,608

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:26,676

17. Jack Aitken (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:27,481

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:27,487

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:27,698

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:28,305