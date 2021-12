Positiver Covid-19-Test! Nikita Mazepin verpasst GP

Corona-Test positiv: Nikita Mazepin wird den Grand Prix in Abu Dhabi verpassen

Nur wenige Stunden vor dem Start des letzten Formel-1-Saisonlaufs auf dem Wüstenkurs von Abu Dhabi bestätigt das Haas-Team: Nikita Mazepin wird den GP verpassen, weil sein Covid-19-Test positiv ausfiel.

Nachdem Kimi Räikkönen die Grands Prix in Zandvoort und Monza wegen einer Covid-19-Infektion verpasst hatte, erwischt es nun Nikita Mazepin. Der Formel-1-Rookie aus dem Haas-Team hat vor dem Rennen in Abu Dhabi ein positives Corona-Testergebnis erhalten und wird deshalb nicht am letzten Kräftemessen der Saison teilnehmen können.

«Nikita geht es körperlich gut, er hat keine Symptome. Trotzdem wird er sich nun isolieren und die Vorgaben der Gesundheitsbehörden einhalten, um die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten», heisst es in der kurzen Mitteilung, in der das Team dem Russen eine gute Genesung wünscht. «Wir freuen uns darauf, ihn bei den Vorsaisontests im nächsten Jahr wieder an der Strecke zu haben.»

Die FIA bestätigte den positiven Test und erklärte, dass kein Fahrer für den 22-Jährigen einspringen wird. Alle Kontaktpersonen wurden ausgemacht, heisst es in der entsprechenden Stellungnahme, in der auch betont wird, dass der positive Test dank des geltenden Corona-Protokolls keine grösseren Auswirkungen auf den Abu Dhabi Grand Prix habe.

Die Formel-1-Verantwortlichen haben ein rigoroses Testregime eingeführt, um die WM auch in Zeiten von Corona durchführen können. Sämtliche Personen, die Zugang zum Fahrerlager haben, werden regelmässig getestet, unabhängig davon, ob sie geimpft sind oder nicht. Auch wurden Regeln zur Wahrung der sozialen Distanz eingeführt.

Erst am gestrigen Samstag hatten die Formel-1-Chefs -Piloten ein YouTube-Video veröffentlicht, in dem sie die Fans dazu auffordern, sich impfen zu lassen. «Das Impfen ist der Weg, der uns aus dieser Pandemie führt», betont Formel-1-CEO Stefano Domenicali in diesem Zusammenhang. Wir müssen die Sicherheit aller gewährleisten und zusammen vorankommen. Ich habe mich impfen lassen und habe auch schon die Booster-Impfung hinter mir, und ich bitte alle, das Gleiche zu tun.»

Qualifying, Abu Dhabi

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:22,109 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:22,480

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:22,931

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:22,947

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:22,992

06. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:23,036

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:23,122

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:23,220

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:23,389

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:23,409

11. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:23,460

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,043

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:24,066

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:24,251

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:24,305

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:24,338

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:24,423

18. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:24,779

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:24,906

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:25,685