Weltmeister Max Verstappen: «Verrückte Saison!»

Der neue Formel-1-Champion Max Verstappen blickt auf die turbulente GP-Saison 2021 zurück und spricht über die schönsten, schlimmsten und durchgeknalltesten Momente des Jahres.

Für Weltmeister Max Verstappen hat die Saison so durchgeknallt geendet, und das passt für den Niederländer zum ganzen Jahr. «Was für eine unglaubliche Saison! Abu Dhabi war wirklich ein würdiger Schluss. Lewis und ich haben uns einige denkwürdige Zweikämpfe geliefert.»

«Ich ahnte zum Saisonbeginn, dass wir eine bessere Chance auf den Titel haben würden als in den Jahren zuvor. Denn wir waren sofort konkurrenzfähig. Aber nun hier zu sitzen im Gedanken, Weltmeister zu sein, das ist einfach nur wahnsinnig.»

«Gewiss, zwischen Lewis und mir gab es haarige Momente, aber ich konnte unser Duell auch geniessen. Wenn so viel auf dem Spiel steht, dann sind brenzlige Situationen nicht zu vermeiden. Wenn ein Jahr dann vorbei ist und man zurückblickt, dann stuft man verschiedene Zweikämpfe vielleicht ein wenig entspannter ein. Ja, es war sehr angespannt zwischen uns, und ich fand, wir haben uns gegenseitig zu immer neuen Höchstleistungen getrieben.»

Was sticht von den zehn Siegen heraus? Max: «Es war eine schöne Befriedigung, erstmals in Monaco zu gewinnen, denn ich hatte mich dort in den Jahren zuvor schwergetan.»

«Zwei Siege in Österreich im Zuhause von Red Bull waren traumhaft, aber am emotionalsten im Sommer war wohl der Sieg beim Heimrennen in Zandvoort.»



«Aber wenn ich später in Ruhe auf dieses Jahr zurückblicken werde, dann kann das Ende der Saison hier in Abu Dhabi wohl kaum noch getoppt werden.»



Welches waren Tiefschläge? Max: «Sich in England im Krankenhaus zu befinden, war nicht angenehm. Der Reifenschaden in Baku war sehr ärgerlich, in Ungarn von der Bahn gekegelt zu werden ebenfalls. Aber ich war immer ein Verfechter der These, dass dich die schwierigen Moment im Leben stärker machen.»



Hand aufs Herz, gab es eine Situation, in welcher Verstappen durch den Kopf schoss: Es ist zu viel, ich kann das einfach nicht stemmen? Max: «Also heute sah es über weite Phasen des Rennens nicht gut aus für uns. Wir waren nicht schnell genug. Und ich suchte fieberhaft nach einer Idee, wie ich den Spiess umdrehen kann, aber es fiel mir nichts ein.»



«Die Safety-Car-Phase war für uns jenes Glück, das uns in diesem Jahr bei einigen anderen Situationen gefehlt hat. Wir erhielten die Möglichkeit, auf weiche Reifen wechseln zu können, unsere Gegner konnten das nicht tun, weil sie sonst die Führung preisgegeben hätten.»



Max Verstappen atmet tief durch: «Ich kann noch immer nicht fassen, was in diesen letzten Runden passiert ist.»





Abu Dhabi-GP, Abu Dhabi

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30:17,345h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,256 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +5,173

04. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +5,692

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +6,531

06. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +7,463

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +59,200

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:01,708 min

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:04,026

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:06,057

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:07,527

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

15. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +3 Runden

Out

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, Hydraulik

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Antrieb

Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, Getriebe





WM-Stand nach 22 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 394.5 Punkte

2. Hamilton 387.5

3. Bottas 226

4. Pérez 190

5. Sainz 164.5

6. Norris 160

7. Leclerc 159

8. Ricciardo 115

9. Gasly 110

10. Alonso 81

11. Ocon 74

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 32

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 3

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

21. Kubica 0

Teams

1. Mercedes 613.5

2. Red Bull Racing 584.5

3. Ferrari 323.5

4. McLaren 275

5. Alpine 155

6. AlphaTauri 142

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 13

10. Haas 0