Max Verstappen: «Keine bösen Überraschungen»

Nach dem dramatischen WM-Titelgewinn durfte sich Weltmeister Max Verstappen in Abu Dhabi einen ersten Eindruck von den neuen 18-Zoll-Rädern und Niederquerschnittreifen verschaffen.

Kaum war das Herzschlagfinale in der Wüste von Abu Dhabi vorbei, sass der Weltmeister wieder am Steuer eines Formel-1-Renners: Max Verstappen und seine GP-Kollegen durften am gestrigen Dienstag die neuen 18-Zoll-Räder und Niederquerschnittreifen von Pirelli ausprobieren, die im nächsten Jahr zum Einsatz kommen.

Der 24-jährige Niederländer drehte am ersten der beiden Testtage in einem umgebauten alten Red Bull Racing-Renner 121 Runden und erklärte hinterher zufrieden: «Es fühlte sich gut an, wieder am Steuer zu sitzen und es war auch gut, einen ersten Eindruck von den neuen Reifen gewinnen zu können. Alles lief wie geplant und wir erlebten keine bösen Überraschungen mit den Reifen, was natürlich immer positiv ist.»

«Im nächsten Jahr ändert sich alles, und die Autos werden ganz anders sein als ihre Vorgänger. Deshalb ist es wichtig, einen Vorgeschmack auf die neuen Räder und Reifen zu bekommen. Das war ein guter letzter Tag einer langen, erfolgreichen Saison und nun freue ich mich, ein bisschen Zeit abseits der Rennstrecke zu verbringen», fügte der 20-fache GP-Sieger an.

Verstappen war nicht der Einzige, der in einem Red Bull Racing Renner ausrückte. Im Rahmen des Nachwuchstests durfte Formel-2-Talent Juri Vips aus Estland im diesjährigen Weltmeister-Auto Gas geben. Und der Red Bull-Nachwuchsfahrer umrundete die Strecke in Abu Dhabi 96 Mal. «Ich habe mich nun schon eine ganze Weile auf diesen Test gefreut und es ist eine grosse Ehre, ein Formel-1-Auto zu bewegen, erklärte der 21-Jährige hinterher.

«Ich brauchte eine Weile, um mich an den Speed zu gewöhnen, denn das Tempo ist einfach verrückt. Aber wenn man ein paar Runden gedreht hat, ist es wie in jedem Rennauto, du machst einfach deinen Job. Ich hatte am Nachmittag eine kurze Schrecksekunde, doch zum Glück war alles okay und ich sass kurz darauf wieder im Auto. Ich bin ein Glückspilz, dass ich mit Red Bull Racing-Honda zusammenarbeiten darf und die Möglichkeit habe, dieses Auto zu fahren», schwärmte Vips.

Auch der leitende Renningenieur Guillaume Rocquelin war glücklich: «Jüri fuhr praktisch das Auto, mit dem wir am Wochenende in Abu Dhabi angetreten sind. Er arbeitete hauptsächlich an der Bestätigung der Ergebnisse, die wir während der Saison erzielt haben, und daran, die Korrelation zwischen Simulator und Strecke zu prüfen.»

«Max Arbeitete in der Zwischenzeit in einem Prototypen-Auto, um die 18-Zoll-Räder und grösseren Reifen zu testen. Alles lief nach Plan und wir konnten gleich loslegen, weil wir im Verlauf der Saison mit Alex Albon schon ein bisschen mit den neuen Reifen gearbeitet haben. Das Auto war gut ausbalanciert und es war ein guter erster Testtag», fügte der 47-jährige Franzose an.

Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, 12. Dezember

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30:17,345 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,256 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +5,173

04. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +5,692

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +6,531

06. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +7,463

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +59,200

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:01,708 min

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:04,026

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:06,057

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:07,527

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

15. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +3 Runden

Out

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, Hydraulik

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Antrieb

Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, Getriebe





WM-Stand nach 22 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 394.5 Punkte

2. Hamilton 387.5

3. Bottas 226

4. Pérez 190

5. Sainz 164.5

6. Norris 160

7. Leclerc 159

8. Ricciardo 115

9. Gasly 110

10. Alonso 81

11. Ocon 74

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 32

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 3

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

21. Kubica 0

Teams

1. Mercedes 613.5

2. Red Bull Racing 584.5

3. Ferrari 323.5

4. McLaren 275

5. Alpine 155

6. AlphaTauri 142

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 13

10. Haas 0