Formel-1-Champion Max Verstappen: «Das ändert nichts»

Mit der Eroberung des Formel-1-WM-Titels hat sich Max Verstappen einen langgehegten Traum erfüllt. Der Red Bull Racing-Star erklärt, was der Triumph für ihn bedeutet und betont: «Du darfst nie aufgeben.»

Das Herzschlagfinale in der Wüste von Abu Dhabi wird nicht nur Max Verstappen lange in Erinnerung bleiben. Die ganze Welt fieberte mit, als der Titelverteidiger Lewis Hamilton und der Herausforderer in das letzte, entscheidende Rennen gingen. Und die Entscheidung fiel in der letzten Rennrunde: Nach einer Safety-Car-Phase, deren Ende für heisse Köpfe bei den Fans und WM-Teilnehmern sorgt, ergriff Verstappen seine Chance und eroberte die Führung, den Sieg und damit auch den WM-Titel.

Damit hat sich der 24-Jährige Niederländer einen Traum erfüllt, den er schon als kleines Kind hatte. Doch an seinem Leben ändert das nichts, beteuert der Red Bull Racing-Star: «Mein Leben bleibt letztlich das gleiche, es ändert nichts, ich bin immer noch der gleiche, habe die gleichen Freunde und wohne am selben Ort wie zuvor. Mein Lebensziel habe ich natürlich erreicht, aber wie ich mein Leben lebe, daran ändert sich nichts.»

Der 20-fache GP-Sieger betont: «Alles ist möglich, du darfst nur nie aufgeben und den Glauben auch dann nicht verlieren, wenn etwas unmöglich scheint. Das habe ich die ganze Saison hindurch und speziell im letzten Rennen gemacht. So sollte man alles angehen, auch wenn man noch klein ist. Du wirst immer schwierige Zeiten erleben und Momente, in denen die Leute gegen dich sind. Aber du musst auch dann an dich glauben.»

Verstappen weiss auch: «Dieser Titel bedeutet natürlich nicht nur mir viel, auch meine Familie und meine Freunde, die ich schon lange kenne und zu meiner Familie zähle, wissen sehr gut, wie lange ich dieses Ziel nun schon verfolge. Ich hatte das Glück, dass viele Familienmitglieder und enge Freunde dabei waren, das hat den Sieg noch spezieller gemacht. Denn sie haben mich durch meine Karriere begleitet und ich habe diesen Erfolg nun auch dank ihnen erreicht.»

Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, 12. Dezember

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30:17,345 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,256 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +5,173

04. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +5,692

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +6,531

06. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +7,463

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +59,200

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:01,708 min

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:04,026

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:06,057

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:07,527

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

15. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +3 Runden

Out

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, Hydraulik

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Antrieb

Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, Getriebe





WM-Stand nach 22 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 394.5 Punkte

2. Hamilton 387.5

3. Bottas 226

4. Pérez 190

5. Sainz 164.5

6. Norris 160

7. Leclerc 159

8. Ricciardo 115

9. Gasly 110

10. Alonso 81

11. Ocon 74

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 32

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 3

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

21. Kubica 0

Teams

1. Mercedes 613.5

2. Red Bull Racing 584.5

3. Ferrari 323.5

4. McLaren 275

5. Alpine 155

6. AlphaTauri 142

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 13

10. Haas 0