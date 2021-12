Unvollständig: Die FIA-Bilanz der Covid-Tests

Die FIA hat auch in diesem Jahr ein rigoroses Corona-Protokoll vorgeschrieben, um Infektionen so gut wie möglich zu verhindern. Die Anzahl der positiven Testergebnisse hielt sich in Grenzen.

Seit Jahresmitte 2020 fährt die Formel 1 unter Pandemie-Einschränkungen ihr teilweise reduziertes, oft verändertes Programm. Ein strenges Testregime (im Prinzip jeden fünften Tag in einer Rennwoche für jedes Teammitglied, FIA- und Streckenpersonal, Medienvertreter etc.), Zugangsbeschränkungen und fast ständige Verpflichtung zum Mund-Nasenschutz sollen Infektionen nach Möglichkeit verhindern. Verstösse gegen das Protokoll werden geahndet.

Seit Ausbruch von Covid-19 wurden bisher auch acht Fahrer positiv getestet und in Quarantäne geschickt. 2020 waren es Sergio Pérez, Lance Stroll (beide Racing Point, heute Aston Martin) und Lewis Hamilton (Mercedes), die Rennen auslassen mussten. 2021 infizierten sich Lando Norris (McLaren), Pierre Gasly (AlphaTauri) und Charles Leclerc (Ferrari) in der Off-Season jeweils im Training in Dubai.

Zuletzt erwischte es Kimi Räikkönen (Alfa Romeo), Nikita Mazepin (Haas) und nochmals Leclerc nach dem Finale in Abu Dhabi. Von den prominenten Teammitgliedern waren unter anderem Zak Brown (McLaren) und Jost Capito (Williams) betroffen.

Doch insgesamt fällt die Bilanz des Covid-Testens des Automobilverbandes in den Rennwochen höchst gering aus, wenn man von den offiziellen Zahlen ausgeht, die die FIA auf ihrer Website veröffentlichte – mit zwei Einschränkungen, denn von den Grands Prix von São Paulo und Abu Dhabi wurden bisher keine Zahlen publiziert.

In den restlichen 20 Rennen gab es laut FIA 113.364 Tests, von denen 113 – also 0,1 Prozent – positive Resultate brachten. Die meisten Tests wurden zum Saisonstart in Bahrain genommen (8150, davon 12 positiv), die wenigsten in der Türkei (3048/2). Die geringste Zahl an positiven Tests gab es in Österreich, Spanien, Portugal und Aserbaidschan mit jeweils einem Fall, die meisten in den Niederlanden (16), Belgien (15) und Saudi-Arabien (14).

Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, 12. Dezember

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30:17,345 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,256 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +5,173

04. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +5,692

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +6,531

06. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +7,463

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +59,200

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:01,708 min

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:04,026

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:06,057

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:07,527

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

15. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +3 Runden

Out

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, Hydraulik

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Antrieb

Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, Getriebe





WM-Stand nach 22 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 394.5 Punkte

2. Hamilton 387.5

3. Bottas 226

4. Pérez 190

5. Sainz 164.5

6. Norris 160

7. Leclerc 159

8. Ricciardo 115

9. Gasly 110

10. Alonso 81

11. Ocon 74

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 32

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 3

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

21. Kubica 0

Teams

1. Mercedes 613.5

2. Red Bull Racing 584.5

3. Ferrari 323.5

4. McLaren 275

5. Alpine 155

6. AlphaTauri 142

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 13

10. Haas 0