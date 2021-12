Max Verstappen: «Ich brauche keinen Ritterschlag»

Formel 1-Weltmeister Max Verstappen absolvierte am Montag in der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» erstmals einen Auftritt als Formel-1-Champion im deutschen Sprachraum.

Max Verstappen kam mit seinem Mentor und Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko am Montag zu ServusTV nach Salzburg. Der 24-jährige Niederländer gab sich dabei recht cool: «Natürlich ist für mich das alles jetzt schon etwas vertraut. Es war aber sehr viel Druck das ganze Jahr hindurch. Wir haben alles gegeben und dann kam der Triumph im letzten Rennen, es war unglaublich!»

Interessant: Das letzte Rennen in Abu Dhabi erreichte in den Niederlanden 90 Prozent Marktanteil – soviel wie bisher nur das Fussball-EM-Finale 1988. Verstappen schildert die Zeit unmittelbar nach dem Sieg: «Es gab viele Gratulationen, viele Messages wurden mir geschickt.»

Zum Thema Party: «Am Sonntagabend habe ich Gas gegeben, am Montag auch, am Dienstag war ich dann fertig damit. Als ich durch die Tür zur Fabrik gekommen bin, war es aber unglaublich. Klar haben wir am Sonntag in Abu Dhabi noch ein, zwei Stunden gewartet wegen den Diskussionen.»

Verstappen sagt zum Ritterschlag, den sein Rivale Lewis Hamilton durch Prinz Charles erhalten hat: «Ich brauche keinen Ritterschlag, für mich ist nur der WM-Titel wichtig.» Zum Verhältnis zu Hamilton bestätigt Max: «Der Respekt ist immer noch da.»

Zu den Gerüchten um einen möglichen Rücktritt von Hamilton meinte Verstappen: «Normalerweise muss Lewis schon zurückkommen. Das waren Worte, die nach dem Rennen in der Emotion gekommen sind, aber das passt schon. Ich rechne mit ihm!»

Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, 12. Dezember

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30:17,345 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,256 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +5,173

04. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +5,692

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +6,531

06. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +7,463

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +59,200

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:01,708 min

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:04,026

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:06,057

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:07,527

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

15. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +3 Runden

Out

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, Hydraulik

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Antrieb

Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, Getriebe





WM-Stand nach 22 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 394.5 Punkte

2. Hamilton 387.5

3. Bottas 226

4. Pérez 190

5. Sainz 164.5

6. Norris 160

7. Leclerc 159

8. Ricciardo 115

9. Gasly 110

10. Alonso 81

11. Ocon 74

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 32

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 3

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

21. Kubica 0

Teams

1. Mercedes 613.5

2. Red Bull Racing 584.5

3. Ferrari 323.5

4. McLaren 275

5. Alpine 155

6. AlphaTauri 142

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 13

10. Haas 0