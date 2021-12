Jean Alesi: Ärger mit der Polizei nach Böller-Scherz

Eigentlich wollte Jean Alesi seinen Schwager mit einem Silvester-Böller erschrecken, doch der Scherz missglückte. Der ehemalige GP-Pilot wurde vorübergehend in Polizeigewahrsam genommen.

Der Spaß ging nach hinten los: Der frühere Formel-1-Pilot Jean Alesi wurde nach einem missglückten Scherz vorübergehend verhaftet. Der «Scherz»: Am späten Sonntagabend hatte der 57-Jährige einen Knallkörper am Bürofenster seines Schwagers in seinem Wohnort Villeneuve-les-Avignon zur Explosion gebracht. Dabei entstand Sachschaden.

Allerdings wurden Nachbarn durch das Geknalle aufgeschreckt und holten die Polizei. Nachdem sich ein Fahrzeug mit ausgeschalteten Lichtern vom «Tatort» entfernte, konnte es Alesis Bruder Jose zugeordnet werden.

Der wurde festgenommen, so dass Alesi die Sache auf der Polizeistation aufklären wollte. Der GP-Star wurde dann aber wie sein Sohn und ein Freund, die sich mit ihm im Auto befunden hatten, in Gewahrsam genommen.

Wie die Staatsanwaltschaft der Nachrichtenagentur AFP erklärte, habe sich Alesi nach eigener Aussage lediglich einen «schlechten Scherz» erlauben wollen. Er habe nicht mit einem derartigen Schaden gerechnet.

Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, 12. Dezember

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30:17,345 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,256 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +5,173

04. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +5,692

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +6,531

06. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +7,463

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +59,200

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:01,708 min

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:04,026

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:06,057

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:07,527

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

15. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +3 Runden

Out

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, Hydraulik

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Antrieb

Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, Getriebe





WM-Stand nach 22 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 394.5 Punkte

2. Hamilton 387.5

3. Bottas 226

4. Pérez 190

5. Sainz 164.5

6. Norris 160

7. Leclerc 159

8. Ricciardo 115

9. Gasly 110

10. Alonso 81

11. Ocon 74

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 32

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 3

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

21. Kubica 0

Teams

1. Mercedes 613.5

2. Red Bull Racing 584.5

3. Ferrari 323.5

4. McLaren 275

5. Alpine 155

6. AlphaTauri 142

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 13

10. Haas 0