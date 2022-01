Daniel Ricciardo: Keine guten Noten trotz Sieg

Das erste McLaren-Jahr von Daniel Ricciardo gestaltete sich nicht einfach. Der Australier konnte in Monza zwar erstmals seit 2018 wieder einen GP-Sieg bejubeln. Insgesamt verlief die vergangene Saison aber enttäuschend.

Für Daniel Ricciardo begann das vergangene Jahr mit einer neuen Herausforderung: Der fröhliche Rennfahrer wechselte nach zwei Renault-Jahren zu McLaren und tat sich zunächst schwer mit seinem neuen Dienstwagen. Sein junger Teamkollege Lando Norris schnitt deutlich besser ab. Erst nach der Sommerpause lief es besser für den Australier.

In Monza nutzte Ricciardo dann die Chance zum Sieg, die sich ihm bot, und strahlte damit zum ersten Mal seit 2018 wieder vom höchsten Podesttreppchen. Danach schaffte es der WM-Achte aber nicht mehr aufs Podest: In den acht Rennen, die nach dem Italien-GP ausgetragen wurden, fuhr er sogar nur drei Mal in die Punkte.

Damit sorgte er bei manch einem Experten und GP-Kollegen für eine Überraschung. Denn die Erwartungen an Ricciardo waren hoch. Auch Stoffel Vandoorne zählt den früheren Red Bull Racing-Fahrer zu den Enttäuschungen der Saison 2021.

«Natürlich hat er in Monza gewonnen, aber insgesamt lag er etwas hinter Lando Norris. Und eigentlich ist er jeweils der Team-Leader. Von seinem Sieg abgesehen erlebte er eine schwierige Saison», erklärte der Belgier im RTBF-Interview.

Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, 12. Dezember

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30:17,345 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,256 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +5,173

04. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +5,692

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +6,531

06. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +7,463

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +59,200

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:01,708 min

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:04,026

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:06,057

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:07,527

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

15. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +3 Runden

Out

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, Hydraulik

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Antrieb

Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, Getriebe





WM-Stand nach 22 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 394.5 Punkte

2. Hamilton 387.5

3. Bottas 226

4. Pérez 190

5. Sainz 164.5

6. Norris 160

7. Leclerc 159

8. Ricciardo 115

9. Gasly 110

10. Alonso 81

11. Ocon 74

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 32

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 3

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

21. Kubica 0

Teams

1. Mercedes 613.5

2. Red Bull Racing 584.5

3. Ferrari 323.5

4. McLaren 275

5. Alpine 155

6. AlphaTauri 142

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 13

10. Haas 0