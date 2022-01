Lando Norris: «Das wäre ein guter Saisonstart»

McLaren-Talent Lando Norris würde sich über Rad-an-Rad-Duelle gegen Mercedes-Neuverpflichtung George Russell freuen, schliesslich würde das einen Fortschritt für den Traditionsstall aus Woking bedeuten.

Die neuen Formel-1-Regeln, die in diesem Jahr umgesetzt werden, könnten das Kräfteverhältnis im GP-Feld durcheinander wirbeln. Allerdings gehen die meisten GP-Beobachter davon aus, dass die Spitzenteams der Vergangenheit auch in diesem Jahr wieder vorne mitkämpfen werden. Allerdings könnte der eine oder andere Rennstall auch durch einen Geniestreich nach vorne kommen.

Darauf hofft jeder Pilot, der nicht schon zu den Spitzenreitern zählt. Auch Lando Norris würde sich Rad-an-Rad-Duelle mit seinem Landsmann George Russell wünschen, der in diesem Jahr das Mercedes-Cockpit von Valtteri Bottas übernimmt und an der Seite des siebenfachen Weltmeisters Lewis Hamilton bestehen muss.

Das McLaren-Talent erklärte zum Saisonabschluss gegenüber den Reportern: «Ich hoffe, wir werden enge Zweikämpfe austragen. Sollten wir Rad an Rad kämpfen, dann haben wir einen guten Start in die Saison 2022 erwischt – oder er einen schlechten. Wir sind aber guter Dinge, dass wir gut loslegen werden und näher an Ferrari, Mercedes und Red Bull Racing dran sein werden.»

«Wir werden sehen, wie es läuft, wissen wir, wenn wir mit den neuen Autos auf der Strecke sind. Ich denke, keiner weiss derzeit genau, wie es werden wird. Aber wir haben sicherlich noch etwas Arbeit vor uns. Es wird nicht einfach, aber wenn ich es schaffe, mich mit George anzulegen, dann fahren wir gegen Mercedes. Und in diesem Fall bedeutet es, dass wir eine gute Saisonvorbereitung hatten», fügte der 22-Jährige aus Bristol an.

Geplante Formel-1-WM 2022

23.–25. Februar: Testfahrten Barcelona, Spanien

11.–13. März: Testfahrten Sakhir, Bahrain

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi