Colton Herta: «Richtiger Zeitpunkt für die Formel 1»

Im vergangenen Jahr schien die Formel-1-Chance für IndyCar-Star Colton Herta zum Greifen nah. Doch am Ende wurde nichts daraus. Seinen Formel-1-Traum hat er deswegen aber noch nicht aufgegeben.

Als bekannt wurde, dass Rennstallbesitzer Michael Andretti Interesse an der Übernahme des Alfa Romeo F1 Teams hatte, wurde Colton Herta schnell als Kandidat für eines der Formel-1-Cockpits nach dem Besitzerwechsel gehandelt. Aus gutem Grund, schliesslich hatte sich der IndyCar-Star aus Kalifornien seine Rennfahrer-Sporen auch in Europa verdient, etwa in der britischen Formel 4, die er 2015 als Gesamtdritter abschloss.

Und der 21-Jährige betonte auch immer wieder, dass er sich einen Wechsel zum GP-Zirkus wünscht. Daran ändert auch der geplatzte Andretti-Alfa-Romeo-Deal nichts, wie er anlässlich eines IndyCar-Medientages betonte.

«Ich würde lügen, wenn ich behaupte, dass ich nicht gerne in der Formel 1 antreten würde. Ich will in meiner Karriere noch viele Dinge ausprobieren, aber dazu ist oft auch das richtige Timing nötig», erzählte Herta.

«Die Formel 1 gehört dazu, und ich denke, es wäre für mich in meinem Alter auch der richtige Zeitpunkt, sollte sich die Chance ergeben», fügte Herta an. «Leider ist es so, dass man mit 28 Jahren nicht mehr in die Formel 1 einsteigt, so läuft es eben in diesem Sport.»

«Ich denke, die Leute vergessen gerne, dass ich erst 21 Jahre alt bin. Ich könnte nach fünf Jahren zurückkommen und immer noch 15 Jahre in der IndyCar-Serie antreten», stellte der IndyCar-Gesamtfünfte klar.

