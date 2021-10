Alfa Romeo-Sauber: Was läuft da mit Michael Andretti?

Kauft sich der US-Amerikaner Michael Andretti bei der Sauber-Mutterfirma Islero Investments ein? Der Sohn der Rennfahrerlegende Mario Andretti soll für 350 Millionen Euro neuer Chef von Sauber werden.

Seit Jahren ist davon die Rede, dass Michael Andretti in die Formel 1 kommt. Der 59-jährige Sohn der US-amerikanischen Rennfahrerlegende Mario Andretti (81) führt seit 1993 die Firma «Andretti Autosport», die sich im IndyCar-Sport engagiert (vier Meistertitel, fünf Mal Sieger des Indy 500), im Indy-Lights-Sport, in der Indy Pro 2000, in der Formel E, in der Extreme E sowie bei den Supercars in Australien.

Nun scheinen sich Pläne zu konkretisieren, dass Michael Andretti in den GP-Sport zurückkehrt (1993 fuhr er eher glücklos an der Seite von Ayrton Senna bei McLaren). Wie mein Kollege Dieter Rencken von racefans.net berichtet, soll Michael Andretti an einer Übernahme von Sauber arbeiten, die in der Formel 1 unter der Bezeichnung Alfa Romeo unterwegs sind. Zu diesem Zweck wolle Andretti für 350 Millionen Euro 80 Prozent der Sauber-Mutterfirma Islero Investments übernehmen wollen. Damit hätte er bei den Unternehmen Sauber Motorsport und Sauber Engineering das Sagen.

Ein Sprecher von Andretti Autosport sagt dazu: «Es ist kein Geheimnis, dass die Formel 1 Michael Andretti seit längerem interessiert. Im Laufe der Jahre haben sich zahlreiche Optionen ergeben, aber derzeit gibt es nichts Neues zu berichten. Sollte sich eine richtige Gelegenheit ergeben, den Namen Andretti in die Königsklasse zurück zu bringen, so würden wir das tun. Aber diese Gelegenheiten sind noch nicht da, und so konzentrieren wir uns derzeit auf die anderen Rennkategorien.»

2016 ging der von Peter Sauber gegründete Rennstall in die Hände der Westschweizer Investmentfirma Longbow Finance über, ein Unternehmen der schwedischen Erben des Verpackungskonzerns Tetra Pak. 2018 rückte der Rennstall in die neu gegründete Firma Islero Investments, mit Tetra Pak-Erbe und Renn-Fan Finn Rausing im Verwaltungsrat (neben Longbow-Leiter Pascal Picci, Teamchef Fred Vasseur, Fahrer-Manager und Anwalt Allessandro Alunni Bravi sowie Anwalt Ernst Walch). Immer wieder wurde darüber spekuliert, dass die Schweden den GP-Rennstall abstossen wollen, wenn sich dafür die Gelegenheit bieten würde.

Zur GP-Saison 2019 hin wurde Alfa Romeo neuer Hauptsponsor und Namensgeber des Rennstalls der Sauber Motorsport AG. Im Juli 2021 wurde ein Vertrag vorzeitig verlängert, mindestens bis 2023. Die Belegschaft von Sauber ist in den letzten Jahren fast verdoppelt worden, auf 500 Fachkräfte, vor kurzem ist Valtteri Bottas für mehrere Jahre unter Vertrag genommen worden.



Weder Alfa Romeo noch Sauber noch Islero äussern sich zum Interesse von Michael Andretti und einer möglichen Übernahme.





1. Training, Istanbul

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:24,178 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:24,603

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:24,654

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:24,842

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:24,860

06. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:24,909

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,347

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:25,382

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:25,383

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:25,459

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,685

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,750

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,810

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,863

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,933

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:26,361

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:26,502

18. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:26,533

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:26,636

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:27,019