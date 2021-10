Michael Andretti und Alfa Romeo: Interesse erloschen

Gross die Aufregung, als durchsickerte: Michael Andretti wolle sich bei jenem Rennstall einkaufen, der als Sauber gegründet wurde und heute als Alfa Romeo antritt. Aber das Interesse scheint erloschen zu sein.

Es schien auf eine Traumhochzeit hinauszulaufen: Der Name Andretti wieder zurück in der Formel 1, dank Rennstallbesitzer Michael Andretti als Teilhaber jenes Teams, das einst von Peter Sauber gegründet worden war und heute in der Königsklasse unter dem Namen Alfa Romeo antritt.

Das Timing schien perfekt. Das Interesse in den USA an der Formel 1 wächst, die Netflix-Serie «Drive to Survive» hat hier Benzin ins Feuer gegossen, Fahrer wie Charles Leclerc sagen: «Vor wenigen Jahren erkannte uns in den Strassen von Austin keiner, nun werden wir auf Schritt und Tritt angesprochen.» Der Austin-GP fand vor 140.000 Fans statt.

Neben dem USA-GP in Texas kommt 2022 ein WM-Lauf in Miami, für 2023 ist ein Rennen in Las Vegas angedacht, eine Delegation aus dem Spielerparadies besuchte den WM-Lauf bei Austin (Texas).

Eine Weile wurde sogar spekuliert: Ein Abkommen zwischen Michael Andretti und dem Schweizer Rennstall (heute in Besitz des Tetra Pak-Erben Finn Rausing) würde schon in Austin verkündet, und Andretti-Fahrer Colton Herta würde der kommende US-amerikanische Formel-1-Pilot.

Dazu gibt es eine schöne historische Vorgeschichte: Michael Andrettis Vater, die US-amerikanische Rennlegende Mario Andretti, war 1981 Werksfahrer von Alfa Romeo in der Formel 1.



Aber zu all dem wird es so wohl nicht kommen. Denn von Anfang an gingen im Verwaltungsrat der Sauber-Mutterfirma Islero Investments die Meinungen auseinander, ob eine Beteiligung in Höhe von 80 Prozent von Andretti der richtige Weg sei. Je länger das Austin-Wochenende dauerte, desto mehr sickerte durch – das Interesse von Michael Andretti erkaltet, nun scheint es gänzlich erloschen zu sein.



Es geht um eine finanzielle Garanie, welche Michael Andretti über den Kaufpreis für die erwähnten 80 Prozent hinaus hätte hinterlegen müssen. Letztlich war das Preisschild von Rausing für Andretti wohl doch zu gross.



Ein Sprecher von Andretti Autosport bleibt bei dieser Version: «Es ist kein Geheimnis, dass die Formel 1 Michael Andretti seit längerem interessiert. Im Laufe der Jahre haben sich zahlreiche Optionen ergeben, aber derzeit gibt es nichts Neues zu berichten. Sollte sich eine richtige Gelegenheit ergeben, den Namen Andretti in die Königsklasse zurück zu bringen, so würden wir das tun. Aber diese Gelegenheiten sind noch nicht da, und so konzentrieren wir uns derzeit auf die anderen Rennkategorien.»



2016 ging der von Peter Sauber gegründete Rennstall in die Hände der Westschweizer Investmentfirma Longbow Finance über, ein Unternehmen der schwedischen Erben des Verpackungskonzerns Tetra Pak. 2018 rückte der Rennstall in die neu gegründete Firma Islero Investments, mit Tetra Pak-Erbe und Renn-Fan Finn Rausing im Verwaltungsrat (neben Longbow-Leiter Pascal Picci, Teamchef Fred Vasseur, Fahrer-Manager und Anwalt Allessandro Alunni Bravi sowie Anwalt Ernst Walch).



Immer wieder wurde darüber spekuliert, dass die Schweden den GP-Rennstall abstossen werden, wenn sich dafür die richtige Gelegenheit bieten würde. Offenbar ist der 2002 von Michael gegründete Rennstall Andretti Autosport nicht die richtige Gelegenheit.





USA-GP, Austin

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34:36,982h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +1,333 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +42,233

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +52,246

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:16,854 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:20,128

07. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +1:23,545

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:24,395

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Hinterradaufhängung

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Aufgabe

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, Heckflügel





WM-Stand nach 17 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 287.5 Punkte

2. Hamilton 275.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 150

5. Norris 149

6. Leclerc 128

7. Sainz 122.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 36

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 460.5

2. Red Bull Racing 437.5

3. McLaren 254

4. Ferrari 250.5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 94

7. Aston Martin 62

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0