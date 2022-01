Sergio Pérez: «Dann musst du dich abkapseln»

Red Bull Racing-Pilot Sergio Pérez konnte im vergangenen Jahr in seinem Heimrennen in Mexiko-Stadt einen umjubelten Podestplatz erringen. Der 31-Jährige aus Guadalajara wirft noch einmal einen Blick zurück.

In der zweiten Saisonhälfte 2021 konzentrierte sich das Red Bull Racing Team in erster Linie auf den WM-Titelkampf von Max Verstappen und auch Sergio Pérez trug seinen Teil zum Triumph des Niederländers über Mercedes-Star Lewis Hamilton bei. Der Mexikaner leistete fleissig Schützenhilfe, auch wenn dies auf seine Kosten ging.

Dennoch konnte Pérez nicht nur als perfekter Teamplayer glänzen, das gelang ihm auch auf der Strecke. Im Heimrennen in Mexiko-Stadt gelang ihm im November ein ganz besonderer Erfolg: Er schaffte es als Dritter über die Ziellinie und somit zum ersten Mal in seiner Karriere auf heimischem Boden aufs GP-Podest. Und damit nicht genug: Pérez war der erste Mexikaner, dem dieses Kunststück gelang.

«Das war natürlich ein ganz besonders schöner Augenblick», sagt er im «TAG Heuer »-Podcast «The Edge» rückblickend. «Es waren alle Leute dabei, die mich vom ersten Tag an unterstützt haben. Und man darf auch nicht vergessen, dass ich ein Jahr zuvor noch kein Cockpit für die Saison 2021 gehabt hatte. Ich hätte meine GP-Karriere sehr wahrscheinlich beendet, wenn Red Bull mir nicht diese Chance gegeben hätte.»

«Auch Carlos Slim war dabei, er ist der wichtigste aller Unterstützer in meiner Karriere. Er übergab mir den Pokal und für uns beide war es ein sehr einzigartiger Moment. Das ganze Rennen war grossartig, aber damit will ich mich nicht begnügen, ich will eines Tages auch mein Heimrennen gewinnen», stellt der WM-Vierte klar.

Der GP-Routinier gesteht, dass der Druck besonders gross war: «Natürlich verspürst du etwas mehr Druck, denn du willst das Beste für deine Fans geben und wenn es ein Rennen gibt, bei dem du nicht versagen willst, dann ist es das Heimspiel. Du willst sicherstellen, dass du beim Start gut wegkommst und in keine Zwischenfälle verwickelt wirst. Es ist nicht einfach, die Nerven nicht zu verlieren, denn alle schauen vor dem Rennstart auf dich und rufen deinen Namen.»

«Dann musst du dich abkapseln, denn davon darfst du dich nicht ablenken lassen, du musst dich Fokussieren. Letzteres ist nicht einfach, weil so viel Lärm um dich ist. Aber wenn du das Visier runterklappst, dann ist der Lärm weg, weil du dich ganz auf deine Arbeit konzentrierst. Wenn ich mir das Rennen rückblickend anschaue, frage ich mich selbst, wie ich das angesichts des ganzen Trubels hinbekommen habe. Das war nicht einfach», erzählt Pérez.

Geplante Formel-1-WM 2022

23.–25. Februar: Testfahrten Barcelona, Spanien

11.–13. März: Testfahrten Sakhir, Bahrain

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi