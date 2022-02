Red Bull Racing: Schleier wird am 9. Februar gelüftet

Bald ist es soweit: Die Formel-1-Fans werden am Mittwoch, 9. Februar, den neuen Red Bull Racing-Renner von Weltmeister Max Verstappen und Sergio Pérez erstmals zu sehen bekommen.

Die Formel 1 schlägt in diesem Jahr ein neues Kapitel auf: Die grosse Regelrevolution sorgt für neue Renner und vielleicht auch für ein neues Kräfteverhältnis in diesem Jahr. Ob sich an der Rangordnung viel ändern wird, steht noch in den Sternen. Erst beim ersten Test in Barcelona, der am 23. Februar beginnt und drei Tage dauert, gibt es einen ersten Eindruck von der Performance der neuen GP-Renner.

Bis dann müssen sich die Fans und GP-Beobachter mit den Präsentationen der neuen Autos begnügen. Noch haben nicht alle Teams bekanntgegeben, wann sie die Hüllen fallen lassen, die Anhänger von Haas und Williams müssen sich noch etwas gedulden. Den Anfang macht vorerst Red Bull Racing. Das Team von Weltmeister Max Verstappen und Routinier Sergio Pérez präsentiert sich am Mittwoch, 9. Februar.

Tags darauf wird dann der Aston Martin-Dienstwagen von Sebastian Vettel und Lance Stroll zum ersten Mal gezeigt. Am 14. Februar steht dann die Enthüllung von AlphaTauri auf dem Programm. Am 17. Februar zeigt Ferrari den GP-Renner, der den Namen F1-75 trägt. Einen Tag später zieht das Weltmeister-Team Mercedes nach und zeigt das neueste Modell aus Brackley zum erstne Mal.

Kurz vor dem Start der Testfahrten, am 21. Februar, bekommt die Welt das Alpine-GP-Auto von Fernando Alonso und Esteban Ocon zu sehen. Erst am 27. Februar – also zwei Tage nach dem Ende der Barcelona-Testfahrten, wird Alfa Romeo den Look für 2022 präsentieren. Der neue Rennwagen vom Typ C42 wird zwar schon in Spanien getestet. Doch Valtteri Bottas und Guanyu Zhou werden mit einer Sonderlackierung ausrücken.

Fahrzeugpräsentationen

9. Februar: Red Bull Racing

10. Februar: Aston Martin

11. Februar: McLaren

14. Februar: AlphaTauri

17. Februar: Ferrari

18. Februar: Mercedes

21. Februar: Alpine

27. Februar: Alfa Romeo

Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

10.–12. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi