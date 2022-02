Ferrari: Rekord-Bonus und Motor-Sound für Mitarbeiter

Ferrari hat einen Meilenstein in der Entwicklung für die Saison 2022 erreicht: Der neue Motor wurde zum ersten Mal angelassen. Die Mitarbeiter des Konzerns dürfen sich auch über einen dicken Bonus freuen.

Es war nur ein erlesener Kreis von Ferrari-Mitarbeitern, die beim ersten Anlassen der Antriebseinheit 066/7 für die Saison 2022 live dabei waren, dazu gehörte auch Teamchef Mattia Binotto. Die restlichen Teammitglieder verfolgten das erste Anfeuern des Motors wegen der Covid-19-Beschränkungen über ihre Computer-Monitore mit.

Der Sound des neuen Triebwerks war kurz nach 17 Uhr für rund 30 Sekunden zu hören, und Binotto freute sich hinterher: «Das ist ein sehr spezieller Augenblick für uns, mehr noch als bei ähnlichen Anlässen in den vergangenen Jahren, denn der F1-75 ist ein komplett neues Auto.»

Der Italiener bezeichnete den 2022er-Renner, in dem Charles Leclerc und Carlos Sainz in diesem Jahr antreten werden, als Höhepunkt der Entwicklung, die vor einigen Jahren begann. Das Auto wird am 17. Februar enthüllt, am 23. Februar beginnen dann die Testfahrten in Barcelona.

Freuen durften sich die Ferrari-Mitarbeiter auch über einen satten Bonus über 11.535 Euro pro Kopf, die den rund 4500 Arbeitskräften des Konzerns für das abgeschlossene Jahr 2021 als Produktionsprämie ausbezahlt wurden. Wie die Kollegen von «ORF» berichten, wurde die Prämie als Anerkennung für die hohen Qualitätsstandards ausgeschüttet. Die Zahlung geht auf ein Abkommen von 2012 zurück, das die Mitarbeiter mit den Arbeitnehmern abgeschlossen haben.

2021 setzte Ferrari mit 11.155 Fahrzeugen denn auch eine Rekordzahl an Fahrzeugen ab, das liess den Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um ein Drittel auf 1,53 Milliarden Euro ansteigen. Für 2022 erwarten die Manager der Scuderia eine Gewinnspanne zwischen 1,65 und 1,7 Milliarden Euro.

Fahrzeugpräsentationen

4. Februar: Haas

9. Februar: Red Bull Racing

10. Februar: Aston Martin

11. Februar: McLaren

14. Februar: AlphaTauri

17. Februar: Ferrari

18. Februar: Mercedes

21. Februar: Alpine

27. Februar: Alfa Romeo

Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

10.–12. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi