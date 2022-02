Piero Ferrari über Regeln 2022: «Schwer zu verstehen»

Piero Ferrari, Sohn des legendären Firmengründers Enzo Ferrari, spricht über die neuen Regeln und verrät: «Ich habe sie gelesen und muss gestehen: Sie waren schwer zu verstehen.»

In diesem Jahr werden die Formel-1-Teams eine neue Fahrzeuggeneration auf die Strecke bringen. Die umfangreichen Regeländerungen, die in diesem Jahr umgesetzt werden, sorgen für einen Neustart. Und entsprechend gespannt blickt die ganze Motorsport-Welt den Testfahrten entgegen, die am 23. Februar 2022 in Barcelona beginnen.

Dann werden die GP-Stars erstmals in ihren neuen Rennern ausrücken, und bis es soweit ist, wird nicht nur eifrig über das Aussehen der Autos spekuliert. Hinter den Kulissen wird auch eifrig gearbeitet. Der Druck auf die Ingenieure ist gross, wie auch Piero Ferrari weiss. Der Sohn des legendären Firmengründers Enzo Ferrari vertraut seiner Mannschaft, wie er im Interview mit der «Gazzetta dello Sport» betont.

Ferrari sagt: «Wenn mich meine Freunde nach den neuen Regeln fragen, sage ich ihnen, dass es wie bei einem Meisterkoch ist. Sie geben uns die Zutaten und dann gibt es Leute, die daraus ein Gourmet-Gericht zaubern, und solche, deren Speisen nicht ganz so gut schmecken. Aber ich betone auch immer, dass die Regeln nicht angepasst wurden, sie wurden neu geschrieben.»

Und der 76-jährige Italiener gesteht: «Ich habe die neuen Regeln gelesen und ich muss gestehen: Sie waren schwer zu verstehen.» Zu viel will er nicht verraten. «Ich habe das Windkanal-Modell gesehen», sagt er über den neuen Ferrari-Renner, der den Namen F1-75 trägt.

«Und was mir ins Auge gefallen ist? Das sehen wir am 17. Februar», fügt Piero Ferrari an. Denn dann wird der neue Ferrari, mit dem Carlos Sainz und Charles Leclerc auf Punktejagd gehen werden, erstmals in der Öffentlichkeit zu sehen sein.

Fahrzeugpräsentationen

10. Februar: Aston Martin

11. Februar: McLaren

14. Februar: AlphaTauri

17. Februar: Ferrari

18. Februar: Mercedes

21. Februar: Alpine

27. Februar: Alfa Romeo

Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

10.–12. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi