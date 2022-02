Christian Horner: «Jedes einzelne Teil ist neu» 13.02.2022 - 10:26 Von Rob La Salle

© Red Bull Content Pool Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner glaubt an das Potenzial des neuen RB18

Red Bull Racing will in diesem Jahr mit dem RB18 den Titel in der Fahrer-WM verteidigen. Teamchef Christian Horner weiss, worauf es in der anstehenden Formel-1-Saison ankommen wird.