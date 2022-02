Minardi, Toro Rosso, AlphaTauri: Schmiede der Stars

Ob Minardi, Toro Rosso oder AlphaTauri: Der Rennstall aus Faenza bildet seit 35 Jahren kommende GP-Sieger und Weltmeister aus. Giancarlo Minardi und Franz Tost hatten als Teamchefs ein goldenes Händchen.

AlphaTauri hat am 14. Februar seinen dritten Rennwagen vorgestellt, das Modell AT03. Damit wird sich das Team treu bleiben – als Ausbildungsstätte kommender GP-Sieger und Formel-1-Weltmeister, der Rennstall ist zur erfolgreichsten Schmiede von Renn-Stars geworden, wie unsere Statistik unten zeigt.

Vierzehn Jahre lang war die Scuderia Toro Rosso fester Bestandteil der Königsklasse. Red Bull hatte den Rennstall aus Faenza dem Australier Paul Stoddart abgekauft – damit ging die Historie des von Giancarlo Minardi 1985 gegründeten GP-Teams zu Ende, eine kunterbunte Geschichte äusserst sympathischer Underdogs, und ein neues Kapitel wurde aufgeschlagen.

Seit 2020 tritt das Team unter der Bezeichnung AlphaTauri an, um die Modemarke des Hauses Red Bull in ein weltweites Schaufenster zu stellen.

Giancarlo Minardi hatte ein scharfes Auge für vielversprechende Fahrer, so wie das heute auf AlphaTauri-Teamchef Franz Tost zutrifft. Minardi schaffte jahrelang den Spagat, talentierte Piloten zu kombinieren mit Piloten, deren Begabung überschaubar, deren Mitgift jedoch beachtlich war.

Rufen wir uns kurz in Erinnerung, wer unter Anderen alles bei Minardi ausgebildet wurde und was aus ihnen wurde.



Pierluigi Martini (I), Le Mans-Sieger

Alessandro Nannini (I), GP-Sieger

Paolo Barilla (I), Le Mans-Sieger

Christian Fittipaldi (BR), IndyCar-Sieger

Alex Zanardi (I), IndyCar-Champion

Roberto Moreno (BR), IndyCar-Sieger

Giancarlo Fisichella (I), GP-Sieger

Jarno Trulli (I), GP-Sieger

Fernando Alonso (E), Formel-1-Weltmeister, Le Mans-Sieger und Langstrecken-Weltmeister

Mark Webber (AUS), GP-Sieger und Langstrecken-Weltmeister



Das Team von Giancarlo Minardi und später Paul Stoddart kam in 340 Rennen auf insgesamt 38 WM-Punkte. 1991 konnte der siebte Platz im Konstrukteurspokal an Land gezogen werden.



Toro Rosso hat danach in 268 Formel-1-WM-Läufen von Bahrain 2006 bis Abu Dhabi 2019 einen Sieg eingefahren, mit Sebastian Vettel in Monza 2008. Daniil Kvyat (Hockenheim 2019) und Pierre Gasly (Interlagos 2019) eroberten weitere Podestplätze.



Gasly gelang dann in Monza 2020, nunmehr für AlphaTauri, der grosse Coup: Sieg beim Grossen Preis von Italien! Er war der erste Franzose seit Olivier Panis 1996 in Monaco, der einen Formel-1-WM-Lauf gewinnen konnte!



Auch die Erfolge der Toro Rosso- und AlphaTauri-Fahrer dürfen sich sehen lassen:



Scott Speed (USA), Rallycross-Champion

Sebastian Vettel (D), Formel-1-Weltmeister

Sébastien Bourdais (F), IndyCar-Sieger

Sébastien Buemi (CH), Langstrecken-Weltmeister und Le Mans-Sieger

Daniel Ricciardo (AUS), GP-Sieger

Jean-Éric Vergne (F), Formel-E-Meister

Max Verstappen (NL), Formel-1-Weltmeister

Pierre Gasly (F), GP-Sieger

Brendon Hartley (NZ), Le Mans-Sieger



Der Sinn und Zweck von AlphaTauri wird auch in den kommenden Jahren darin bestehen, junge Formel-1-Piloten auf den Einsatz bei Red Bull Racing vorbereitet werden, wo sie im Idealfall um Siege und Titel kämpfen. Bei Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Max Verstappen und Pierre Gasly hat das wunderbar geklappt, und die nächsten Talente aus dem Red Bull-Juniorprogramm stehen bereit.





Fahrzeugpräsentationen

15. Februar: Williams

17. Februar: Ferrari

18. Februar: Mercedes

21. Februar: Alpine

27. Februar: Alfa Romeo

Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

10.–12. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi