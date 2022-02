Franz Tost: Hohe Erwartungen an Gasly & Tsunoda

AlphaTauri-Teamchef Franz Tost verriet im Rahmen der Präsentation des neuen GP-Renners AT03, was er von seinen Fahrern Pierre Gasly und Yuki Tsunoda in der anstehenden Saison erwartet.

Das AlphaTauri Team trat im vergangenen Jahr mit dem erfahrenen GP-Piloten Pierre Gasly und Rookie Yuki Tsunoda an. Das ungleiche Duo eroberte im Verlauf der Saison 142 Punkte und den sechsten Platz in der Team-Wertung, wobei der Franzose mit 110 WM-Zählern den Grossteil der Punkteausbeute lieferte.

Sein unerfahrener Teamkollege aus Japan musste das übliche Lehrgeld bezahlen, schaffte es aber auch, ein paar Glanzpunkte zu setzen. Beim Saisonfinale in Abu Dhabi schaffte er es als Vierter über die Ziellinie und erzielte damit seine Saisonbestleistung. Damit war auch der anspruchsvolle Teamchef Franz Tost zufrieden.

Der Tiroler sagt über den 21-Jährigen: «Yuki ist ein sehr talentierter Fahrer, und das hat er im vergangenen Jahr mehrfach unter Beweis gestellt, vor allem in den letzten drei Rennen, in denen er wirklich gut war. Er erlebte 2021 ein typisches erstes Formel-1-Jahr, in dem Rückschläge und Fehler unvermeidlich sind. Aber als Team haben wir ihn gut vorbereitet, und er konnte auch zu Saisoneginn einige gute Leistungen zeigen.»

«Dann mussten wir auf Strecken fahren, die er nicht kannte, und bei dem hohen Leistungsniveau in der Formel 1 ist es für einen Rookie natürlich nicht einfach, sofort die erforderliche Performance zu bringen. Aber am Ende der Saison, als er sich mit dem Auto, der Technik und den Ingenieuren besser vertraut gemacht hatte, zeigte er wirklich gute Leistungen. In Abu Dhabi wurde er Vierter, also bin ich sicher, dass er in diesem Jahr konkurrenzfähig sein wird.»

Zuversichtlich macht Tost auch die Saisonbilanz von Gasly, der beim Rennen in Baku als Dritter aufs Podest durfte. «Pierre ist ein fantastischer Pilot», lobt der Kopf des Teams aus Faenza. «Er hat gezeigt, dass er Rennen gewinnen und auf dem Podest landen kann, wenn wir ihm ein wirklich gutes Auto zur Verfügung stellen.»

«Er ist der Leader im Team und als solcher hat er bewiesen, dass er grossartige Ergebnisse erzielen kann», fügt der 66-Jährige an, und betont: «Ich bin sehr zufrieden mit unseren Fahrern, von denen ich in diesem Jahr viel erwarte.»

