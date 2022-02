Toto Wolff (Mercedes): «Chancen und Risiken»

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff weiss, worauf es in der anstehenden Saison mit der neuen Fahrzeuggeneration ankommen wird. Der Wiener spricht über den Enthusiasmus und die Leidenschaft seiner Mannschaft.

In wenigen Tagen – am 23. Februar – dürfen die Formel-1-Teams endlich wieder gemeinsam auf die Piste: Bei den Testfahrten vor den Toren von Barcelona werden die Teams und Fahrer die neue Fahrzeuggeneration zum ersten Mal ausgiebig und mit den neuen Reifen ausprobieren. Die Aufregung ist gross, schliesslich könnte das Kräfteverhältnis durch die umfassenden Regeländerungen durcheinandergewirbelt werden.

Das weiss auch Toto Wolff. Der Motorsportdirektor der Sternmarke sagt mit Blick auf die WM, die am 20. März mit dem Rennen in Bahrain beginnt: «Ein Jahr mit einer fast seismischen Veränderung des technischen Reglements ist für uns alle aufregend, und bald werden wir sehen, ob wir unsere Arbeit gut genug erledigt haben. Man kann sich nur auf seine eigenen Fähigkeiten, auf sein Unternehmen, auf sein Ethos und seine Werte verlassen.»

«Es wird interessant sein zu sehen, ob wir einige Innovationen verpasst haben oder ob wir diejenigen waren, die in Sachen Leistung die Nase vorne haben werden. Wie dem auch sei, unser Erfolg wird davon abhängen, wie wir uns an die Situation anpassen und unser Verständnis für das Auto im Laufe der Saison weiterentwickeln», weiss der Österreicher.

«Die Saison 2022 steckt voller Chancen und Risiken, zwei Seiten einer Medaille, bei der viel auf dem Spiel steht, und genau deshalb lieben wir den Sport so sehr», fügt der 50-Jährige an. Und er erzählt: «Seit Beginn der Arbeit am W13 habe ich bei unseren Teammitgliedern einen Enthusiasmus erlebt, wie ich ihn noch nie zuvor gesehen habe, weil dieses technische Reglement so viele Möglichkeiten bietet. Gegen Ende des Jahres, als das Fahrzeugbauprojekt wirklich zusammenkam, spürte ich eine tiefe Leidenschaft im gesamten Unternehmen, nicht nur im technischen Bereich, sondern überall in unseren Werken in Brackley und Brixworth, bei allen herrschte die Einstellung vor: ‚Wir können das schaffen.‘»

Fahrzeugpräsentationen

21. Februar: Alpine

27. Februar: Alfa Romeo

Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

10.–12. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi