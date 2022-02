Fernando Alonso: Vorfreude auf Barcelona-Test im A522

Zwei Tage vor dem Start der Vorsaisontestfahrten auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya hat auch das Alpine-Team den neuen Renner für die Saison 2022 enthüllt. Das sagen Fernando Alonso und Esteban Ocon zum A522.

Die Franzosen liessen sich viel Zeit mit der Präsentation des neuen Renners für die anstehende Saison. Als zweitletzter Rennstall enthüllte das Werksteam des Automobilriesen Renault das neue GP-Auto A522, mit dem Fernando Alonso und Esteban Ocon in diesem Jahr um WM-Punkte kämpfen werden, in Paris.

Das Team nutzte die Winterpause nicht nur für die Konstruktion des neuen Fahrzeugs, das Team-Management wurde neu strukturiert und im Zuge dieser Änderungen wurde unter anderem auch Otmar Szafnauer als neuer Teamchef an Bord geholt, der bisher die Geschicke des Aston Martin Teams lenkte.

Beim Fahrer-Duo setzt Alpine auf Kontinuität, auch in diesem Jahr werden Alonso und Ocon in der Startaufstellung stehen, als dritter Fahrer wurde das australische Talent Oscar Piastri verpflichtet. Der 20-Jährige aus Melbourne hat im vergangenen Jahr als Rookie den prestigeträchtigen Formel-2-Titel gewonnen – nachdem er in den beiden Jahren zuvor erst den Gesamtsieg im Formula Renault Eurocup und den Titel in der Formel 3 erobert hatte.

Während Piastri die Stammpiloten im Simulator unterstützt, können es Alonso und Ocon kaum erwarten, mit dem A522 auf die Strecke zu gehen. Alonso erklärt: «Im ganzen Team herrscht viel Optimismus. Wir haben in Enstone und Viry hart gearbeitet in diesem Winter und wir werden in erst Barcelona wissen, wo jeder steht, wenn alle Autos auf die Strecke gehen. Aber die Vorfreude auf diesen Moment ist für alle Beteiligten immer etwas Besonderes.»

«Das neue Auto unterscheidet sich klar von der letzten Generation von GP-Rennern», sagt der 40-jährige Spanier. Und der zweifache Weltmeister mahnt: «Derzeit wird viel analysiert und simuliert, und ich kann es nicht erwarten, bis die Wintertestfahrten losgehen und wir alle etwas mehr darüber erfahren. Ich glaube, dass mir die Erfahrungen mit dem A521 im vergangenen Jahr helfen werden, den A522 nach meinem Geschmack abzustimmen.»

Über seinen Teamkollegen sagt der 32-fache GP-Sieger: «Bevor ich zu Alpine kam, kannte ich Esteban ein wenig, aber im Verlauf der vergangenen Saison war er ein fantastischer Stallgefährte. Es ist ganz einfach, gut mit ihm auszukommen und wir beide freuen uns darauf, in dieser Saison noch mehr gemeinsame Erinnerungen mit Alpine zu schaffen.»

Ocon ergänzt: «Das ist ein sehr spannendes Jahr für die ganze Formel 1 und auch für uns als Team. Die Karten wurden neu verteilt, es ist ein Neustart und wir werden nicht gleich wissen, wer die Nase vorn haben wird. Wir wissen nicht, was passieren wird, und das könnte einem auch etwas Angst machen, aber ich finde es einfach nur spannend. Es wird nicht nur darum gehen, wer am Anfang am schnellsten ist, sondern vielmehr darum, wer am Ende die beste Performance hat. Wir wissen, dass alle Teams ein hohes Entwicklungstempo zeigen werden, es wird also auch abseits der Rennstrecke einen Wettkampf geben.»

«Uns Fahrer erwartet eine Herausforderung, und ich hoffe, dass wir dadurch engere Zweikämpfe sehen werden», ergänzt der 25-jährige Franzose. Und zum A522 sagt er: «Ich bin sehr aufgeregt und kann es nicht erwarten, das Auto auszuprobieren. Es ist immer ein grosses Privileg, ein neues Formel-1-Auto zum ersten Mal zu fahren, denn du weisst, wie viel Arbeit hinter den Kulissen dafür geleistet wurde. Dieses Gefühl und auch die damit verbundene Verantwortung sind einzigartig und sehr speziell. Es lastet viel Druck auf uns, auf das Auto zu achten und eine gute Performance zu zeigen, und ich freue mich schon darauf, diese schwierige Aufgabe zu meistern.»

Fahrzeugpräsentationen

27. Februar: Alfa Romeo

Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

10.–12. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi