Carlos Sainz (Ferrari): «Das hat mich überrascht»

Ferrari-Pilot Carlos Sainz erklärt, womit er bei den Testfahrten auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya nicht gerechnet hat. Der Spanier sinniert über die Schönheit der Formel 1.

Die schlausten Köpfe im Formel-1-Zirkus bekamen mit dem neuen Regelwerk, das in dieser Saison in Kraft tritt, eine besonders schwierige Aufgabe gestellt. Die neuen Regeln schränkten die Freiheiten der Konstrukteure weiter ein, dennoch fanden die unterschiedlichen Teams auch verschiedene Lösungen, sodass sich die Autos klar voneinander unterscheiden.

Das überraschte nicht nur so manchen Fan, auch Ferrari-Pilot Carlos Sainz hatte nicht mit derart offensichtlichen Unterschieden gerechnet, wie er im «Marca»-Interview gesteht: «Ganz ehrlich, das hat mich überrascht. Es wurde gesagt, dass die Regeln restriktiver seien, doch dann sieht man zehn Autos, die gar nichts miteinander zu tun haben.»

«Das regt zum Nachdenken an und liefert vor allem Argumente dafür, dass die Formel 1 in diesem Jahr schön ist. Mir gefällt es, diese Unterschiede zu sehen. Ich mag es, dass es so viele verschiedene Autos gibt und dass die Phantasie der einzelnen Ingenieure zu so unterschiedlichen Lösungen geführt hat», fügt der 27-Jährige aus Madrid an.

«Und dann kommen wir alle auf eine ähnliche Rundenzeit, das ist das Schöne an der Formel 1», schwärmt der WM-Fünfte des Vorjahres, der die starken Test-Ergebnisse seines Teams mit Vorsicht geniesst.

«Wir alle stellen unsere Vermutungen an, aber ich glaube an das, was wir haben, und unsere Zahlen sagen, dass wir nicht ganz vorne sind. Angesichts dessen, was wir in den vergangenen Jahren erlebt haben, würde ich speziell bei Mercedes keine voreiligen Schlüsse ziehen», mahnt Sainz.

Die nächsten Testfahrten absolvieren die Formel-1-Piloten ab dem 10. März in Bahrain. Auf dem Wüstenkurs wird am 20. März auch der erste Grand Prix der Saison ausgetragen.

Barcelona-Test

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:19,138 min (Pirelli-Reifenmischung C5)

2. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:19,233 min (C5)

3. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:19,556 min (C4)

4. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:19,568 (C4)

5. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:19,689 (C3)

6. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:19,756 min (C3)

7. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:19,824 (C5)

8. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:19,918 (C4)

9. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:20,072 (C3)

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, 1:20,288 (C4)

11. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:20,318 (C4)

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:20,699 (C4)

13. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:21,242 (C3)

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-22-Ferrari, 1:21,512 (C3)

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:21,638 (C3)

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:21,885 (C3)

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:21,920 (C3)

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:21,949 (C3)

19. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:22,164 (C3)

20. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:22,288 (C3)

21. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:24,909 (C3)

Reifenmischungen: C5 (extraweich), C4 (weich), C3 (mittelhart)

Wintertestfahrten

10.–12. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi