Mattia Binotto (Ferrari) zu Gegnern: «Unglaublich»

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto ist mit dem Ergebnis der ersten Wintertests in Spanien zufrieden. Vor dem zweiten Vorsaisontest in Bahrain sagt der Italiener, wieso er von der Konkurrenz verblüfft ist.

Mercedes-Benz hat beim ersten Wintertest in Spanien die besten Rundenzeiten erzielt. Aber spiegelt dies das wahre Kräfteverhältnis wider? Mercedes-Fahrer George Russell glaubt es nicht: «Aus meiner Sicht liegen Ferrari und McLaren vor uns.» Unsere besondere Tabelle stärkt diesen Eindruck.

Der neue Ferrari hat viel Lob erhalten, auch von Formel-1-Sportchef Ross Brawn, der den Rennwagen von Charles Leclerc und Carlos Sainz als extrem bezeichnet hat. Formel-1-Champion Damon Hill findet den roten Renner sogar «phänomenal».

Bei den verschiedenen Rennställen laufen seit dem ersten Spanien-Testtag zwei Analysen auf Hochtouren: jene des eigenen Renners und jene von Lösungen der Konkurrenz.

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto sagt: «Wir haben einige überaus pfiffige Ideen an anderen Rennwagen erkannt. Wie unterschiedlich das neue Reglement teilweise ausgelegt worden ist, das ist unglaublich.»

«Ich finde, wir haben schon ein sehr hohes Leistungsniveau erlebt. Was uns angeht, so werden wir sicher die eine oder andere Idee aufgreifen und sie simulieren oder testen – mal sehen, was daraus wird.»

Binotto will in Bahrain an die sehr solide Darbietung von Ferrari mit der besten Laufleistung aller Teams anknüpfen. «Die Aussagen von Charles und Carlos über den Wagen sind ermutigend, was Fahrbahrkeit und Balance angeht.»





Barcelona-Test

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:19,138 min (Pirelli-Reifenmischung C5)

2. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:19,233 min (C5)

3. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:19,556 min (C4)

4. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:19,568 (C4)

5. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:19,689 (C3)

6. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:19,756 min (C3)

7. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:19,824 (C5)

8. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:19,918 (C4)

9. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:20,072 (C3)

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, 1:20,288 (C4)

11. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:20,318 (C4)

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:20,699 (C4)

13. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:21,242 (C3)

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-22-Ferrari, 1:21,512 (C3)

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:21,638 (C3)

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:21,885 (C3)

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:21,920 (C3)

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:21,949 (C3)

19. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:22,164 (C3)

20. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:22,288 (C3)

21. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:24,909 (C3)



Reifenmischungen: C5 (extraweich), C4 (weich), C3 (mittelhart)





Wintertestfahrten

10.–12. März: Sakhir, Bahrain



Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi