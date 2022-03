Haas verspätet in Bahrain, Magnussen für Mazepin?

Der Rennstall Haas arbeitet nach der Trennung von Nikita Mazepin in Bahrain mit Pietro Fittipaldi, der Test wird für die Amerikaner aber mit Verspätung beginnen. Sitzt beim WM-Start Kevin Magnussen im Auto?

Wegen Problemen mit einer Frachtmaschine wird der Bahrain-Test für das US-amerikanische Team Haas mit Verspätung beginnen. Dieses Flugzeug flog zwar am Dienstag von England nach Bahrain und kam am Abend des 8. März an, aber die Vorbereitung in nur einem Tag ist nicht möglich.

Haas bestätigt: «Unsere Fracht ist mit Verspätung angekommen. Diese Verspätung wird unser Programm beeinträchtigen. Wir hoffen, dass wir am Donnerstag-Nachmittag auf die Bahn gehen können. Dann wird unser Reservefahrer Pietro Fittipaldi am Lenkrad sitzen.»

Der in Miami geborene Brasilianer ist als Notlösung gedacht, beim WM-Start am 20. März 2022 in Bahrain wird ein anderer Pilot im Haas-Renner sitzen.

Teambesitzer Gene Haas hat betont, er hätte an der Seite von Mick Schumacher gerne einen erfahrenen Piloten. Mein dänischer Kollege Jonas Hüttel schreibt, dass Haas den früheren Piloten Kevin Magnussen kontaktiert habe, den Stammplatz von Nikita Mazepin zu übernehmen. Allerdings ist der 119-fache GP-Teilnehmer (WM-Neunter 2018) bei Peugeot unter Vertrag.

An erfahrenen Formel-1-Piloten wären auch Ferrari-Reservist Antonio Giovinazzi sowie Nico Hülkenberg erhältlich, selbst wenn eine solche Lösung für Ralf Schumacher unvorstellbar ist.





Barcelona-Test

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:19,138 min (Pirelli-Reifenmischung C5)

2. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:19,233 min (C5)

3. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:19,556 min (C4)

4. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:19,568 (C4)

5. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:19,689 (C3)

6. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:19,756 min (C3)

7. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:19,824 (C5)

8. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:19,918 (C4)

9. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:20,072 (C3)

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, 1:20,288 (C4)

11. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:20,318 (C4)

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:20,699 (C4)

13. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:21,242 (C3)

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-22-Ferrari, 1:21,512 (C3)

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:21,638 (C3)

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:21,885 (C3)

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:21,920 (C3)

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:21,949 (C3)

19. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:22,164 (C3)

20. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:22,288 (C3)

21. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:24,909 (C3)



Reifenmischungen: C5 (extraweich), C4 (weich), C3 (mittelhart)





Wintertestfahrten

10.–12. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi