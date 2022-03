Bahrain-Test, 12 Uhr: Neue Zwangspause für Magnussen

Kevin Magnussen musste sich gleich zwei Mal in Geduld üben

Die Formel-1-Piloten bestreiten am Samstag den letzten Testtag vor dem Saisonauftakt in Bahrain. Rückkehrer Kevin Magnussen erlebte einen schwierigen Vormittag, er musste gleich zwei Zwangspausen einlegen.

Schlechte Nachrichten für das Haas-Team von Mick Schumacher: Der US-Rennstall musste sich auch am letzten Test-Vormittag in Geduld üben. Erst sorgte ein Wasserleck am GP-Renner für eine Zwangspause von Kevin Magnussen, etwas später hielt ein Problem mit dem Spritsystem die Ingenieure des US-Rennstalls auf Trab.

Sehr viel besser verlief der Morgen für Sergio Pérez, der mit neuen Seitenkästen und einem überarbeiteten Unterboden unterwegs war. Der Mexikaner drehte die schnellste Runde des Morgens, dahinter reihte sich Guanyu Zhou ein. Pierre Gasly, Carlos Sainz, Fernando Alonso, Lando Norris, Nicholas Latifi, Lance STroll, Lewis Hamilton und Magnussen komplettierten die Zeitenliste.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner erklärte im «Sky Sports»-Interview zufrieden: «Wir haben einige Teile mit Sergio getestet, und das Gleiche werden wir am Nachmittag auch mit Max machen. Es werden vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten dazukommen, aber nichts Grosses.»

Zur Bestzeit seines Fahrers sagte der Brite: «Sergio ist zufrieden mit der Charakteristik des Autos. Die Rundenzeiten sehen vernünftig aus, aber wir können noch keine Schlüsse ziehen, was das Kräfteverhältnis angeht. Wir konzentrieren uns auf uns und das Auto verhält sich bisher wie erhofft.»

Mit Blick auf die Konkurrenz erklärte Horner: «Jedes Mal, wenn der Ferrari auf der Strecke ist, sieht er konkurrenzfähig aus. Auch der McLaren macht eine gute Figur, wenn er läuft. Ich bin mir auch sicher, dass Mercedes noch nicht alle Karten aufgedeckt hat. Und es gab auch Überraschungen, so ist etwa der Williams im Longrun erstaunlich schnell. Noch lässt sich das Kräfteverhältnis im Feld aber nicht einschätzen.»

Gegen Ende der Session wurde die rote Flagge gezeigt, denn die FIA-Verantwortlichen führten Probeläufe zu bestimmten Prozeduren durch.

Bahrain, Tag 3, Stand 12 Uhr

1. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:33,105 min (43 Runden) C4

2. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:33,959 (82) C4

3. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:34,865 (91) C4

4. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:34,905 (68) C5

5. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:35,328 (54) C4

6. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:35,504 (39) C4

7. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:35,634 (73) C3

8. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:36,029 (53) C3

9. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:36,217 (78) C5

10. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:38,616 (38) C2

Bahrain, Tag 2

1. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:33,207 (60) C4

2. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:33,532 min (59 Runden) C4

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:34,011 (86) C4

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:34,064 (70) C4

5. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:34,141 (47) C5

6. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:34,276 (111) C4

7. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:34,366 (54) C3

8. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:34,609 (60) C3

9. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:36,020 (46) C3

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:36,802 (120) C3

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:36,987 (25) C2

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:37,846 (23) C2

13. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:38,585 (67) C2

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:39,845 (12) C2

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:39,984 (48) C2

Reifenmischungen: C1 sehr hart, C2 hart, C3 mittelhart, C4 weich, C5 sehr weich

Bahrain-Test, Tag 1

1. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:33,902 min (103 Runden) C5

2. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:34,359 (52) C3

3. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:34,531 min (64) C3

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:34,736 (50) C5

5. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:35,070 (104) C4

6. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:35,356 (50) C2

7. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:35,495 (66) C3

8. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:35,706 (39) C3

9. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:35,941 (60) C3

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:35,977 (138) C3

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:36,365 (62) C3

12. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:36,745 (24) C3

13. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:36,768 (42) C2

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:37,164 (54) C3

15. Pietro Fittipaldi (BR), Haas VF-22-Ferrari, 1:37,422 (47) C2