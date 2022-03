Mattia Binotto (Ferrari): «Das sind die Favoriten»

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto lässt sich von den Prognosen der Formel-1-Beobachter nicht beirren. Der Ingenieur ist sich sicher: Die Spitzenreiter des vergangenen Jahres sind auch in dieser Saison die Favoriten.

Die Test-Bestzeit in Bahrain sicherte sich Red Bull Racing-Star Max Verstappen, in Barcelona war Lewis Hamilton der Schnellste von allen. Dennoch sind sich viele Experten einig: Den besten Eindruck hinterliess der Ferrari F1-75, in dem Carlos Sainz und Charles Leclerc ihre Runden drehten. Doch davon will Ferrari-Teamchef Mattia Binotto nichts wissen.

Der in der Schweiz aufgewachsene Italiener erklärte zwar im «Sky Sports»-Interview: «Wir haben sechs positive Testtage erlebt und fuhren konstante Zeiten. Dabei haben wir viel über das neue Auto gelernt und wichtige Daten gesammelt, die wir mit jenen aus dem Windkanal und Simulator in Maranello verglichen haben. Das war auch unser erstes Ziel, das wir meiner Ansicht nach erreicht haben.»

«Wie unsere Performance im Vergleich zur Konkurrenz abschneidet, ist allerdings schwer einzuschätzen», warnte der Ingenieur. «Ich glaube immer noch, dass Red Bull Racing und Mercedes die Favoriten sind. Sie haben im vergangenen Jahr den Titel in der Fahrer- und Team-WM geholt und waren bereits in der Vergangenheit sehr starke Teams. Es gibt also keinen Grund zu denken, dass sie nicht die Favoriten für den Titel sind.»

«Für mich bleiben sie die Teams, die es zu schlagen gilt. Wir müssen versuchen, so nah wie möglich dran zu sein und ich denke, dass wir das auch können, selbst wenn es schwierig ist, die Performance zu diesem Zeitpunkt einzuschätzen», fügte Binotto an.

Mit Blick auf seine Mannschaft ergänzt der 52-Jährige: «Wir haben 2017 und 2018 gute Jahre erlebt, 2020 war schwierig und im darauffolgenden Jahr war die Entwicklung weitestgehend eingefroren. Ich bin zuversichtlich, dass wir stark sein können, denn wir sind ein gutes Team und ich bin überzeugt, dass wir in dieser Saison unter Beweis stellen können, dass wir wieder konkurrenzfähig sind. Die Entwicklung während der Saison wird dabei sicherlich auch eine wichtige Rolle spielen, es wird darum gehen, uns ganz auf uns zu konzentrieren und unser Bestes zu geben.»

Bahrain, Tag 3, 17 Uhr

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:31,720 min (53 Runden) C5

2. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:32,415 (51) C4

3. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:32,698 (122) C4

4. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:32,759 (71) C5

5. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:32,985 (68) C3

6. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:33,002 (57) C5

7. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:33,105 (43) C4

8. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:33,151 (57) C3

9. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:33,191 (90) C2

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:33,821 (81) C4

11. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:33,959 (82) C4

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:34,865 (91) C4

13. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:34,905 (68) C5

14. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:35,171 (18) C3

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:35,634 (124) C3

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:36,029 (53) C3

17. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:36,217 (78) C5

18. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:38,616 (38) C2

Reifenmischungen: C1 sehr hart, C2 hart, C3 mittelhart, C4 weich, C5 sehr weich

Bahrain, Tag 2

1. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:33,207 (60) C4

2. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:33,532 min (59 Runden) C4

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:34,011 (86) C4

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:34,064 (70) C4

5. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:34,141 (47) C5

6. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:34,276 (111) C4

7. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:34,366 (54) C3

8. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:34,609 (60) C3

9. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:36,020 (46) C3

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:36,802 (120) C3

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:36,987 (25) C2

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:37,846 (23) C2

13. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:38,585 (67) C2

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:39,845 (12) C2

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:39,984 (48) C2

Bahrain-Test, Tag 1

1. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:33,902 min (103 Runden) C5

2. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:34,359 (52) C3

3. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:34,531 min (64) C3

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:34,736 (50) C5

5. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:35,070 (104) C4

6. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:35,356 (50) C2

7. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:35,495 (66) C3

8. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:35,706 (39) C3

9. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:35,941 (60) C3

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:35,977 (138) C3

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:36,365 (62) C3

12. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:36,745 (24) C3

13. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:36,768 (42) C2

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:37,164 (54) C3

15. Pietro Fittipaldi (BR), Haas VF-22-Ferrari, 1:37,422 (47) C2