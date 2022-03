Christian Horner: «Ferrari ist sehr, sehr schnell»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner durfte sich am Trainingsfreitag in Bahrain über einen gelungenen Auftakt freuen. Der Brite bleibt dennoch mit Verweis auf Ferrari vorsichtig, wenn es um Erfolgsprognosen geht.

Im ersten freien Training auf dem Bahrain International Circuit belegte Champion Max Verstappen noch den fünften Platz, am Abend drehte der Red Bull Racing-Star auf und sicherte sich mit 1:31,936 min die Bestzeit. Sein Teamkollege Sergio Pérez landete in der ersten Session auf Platz 10 und schloss den Tag als Siebtschnellster ab.

Der Mexikaner spulte ein anderes Programm als der Niederländer ab, verriet Christian Horner hinterher: «Sergio hat ein paar andere Dinge ausprobiert, denn wenn man nur begrenzt Zeit hat, und das Auto auch noch so neu ist, dann versucht man, in den zwei Stunden so viele Daten wie nur möglich zu sammeln. Sie hatten aerodynamisch und mechanisch unterschiedliche Sachen getestet.»

«Aber es war ein positiver Tag für uns, bereits in den wärmeren Temperaturen als auch am Abend waren wir auf einer schnellen Runde und auch im Renntrimm schnell unterwegs. Aber natürlich wissen wir nichts über die Spritmengen und Motoreinstellungen der Rivalen. Es gibt viele Fragezeichen, aber insgesamt sind wir ziemlich zufrieden mit dem Auftakt», erklärte der Teamchef.

Die Gegner will Horner aber nicht unterschätzen, vor allem für das Ferrari-Team hat der Brite viel Lob übrig: «Ich denke, Ferrari ist sehr, sehr schnell. Charles Leclerc und Carlos Sainz waren flott unterwegs und haben jedes Mal, wenn sie in der Vorsaison auf der Strecke waren, einen starken Eindruck hinterlassen. Es könnte sein, dass sie das Auto haben, das es morgen zu schlagen gilt.»

«Im Grunde ist es uns egal, wer die Gegner sind, jedes Team wird als Rivale angesehen und es ist grossartig, dass Ferrari nun wieder konkurrenzfähig ist. Sie sind ein Gigant, der in den letzten Jahren eher ruhig war. aber sie haben sehr früh mit dem diesjährigen Projekt begonnen und nun ein grossartiges Auto auf die Räder gestellt», lobte der 48-Jährige.

2. Training, Sakhir

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18, 1:31,936

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:32,023

03. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:32,520

04. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:32,529

05. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:32,877

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:32,951

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18, 1:32,958

08. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:33,085

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:33,144

10. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:33,183

11. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:33,280

12. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:33,360

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03, 1:33,621

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, 1:33,789

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:33,953

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:33,958

17. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:34,061

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, 1:34,166

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:34,486

20. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:34,735





1. Training, Sakhir

01. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03, 1:34,193 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:34,557

03. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:34,611

04. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:34,629

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18, 1:34,742

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:34,814

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:34,943

08. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:35,000

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, 1:35,028

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18, 1:35,050

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:35,053

12. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:35,151

13. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:35,644

14. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:35,815

15. Alex Albon (T), Williams FW43B-Mercedes, 1:35,923

16. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:36,304

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, 1:36,402

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:36,536

19. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:36,804

20. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, keine Zeit