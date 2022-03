Carlos Sainz: «Da schrillen die Alarmglocken wieder»

Ferrari-Star Carlos Sainz gesteht unumwunden: Die anhaltende Gefahr einer Covid-19-Erkrankung und das damit verbundene Risiko, einen GP-Einsatz zu verpassen, ist ermüdend.

Immer mehr Länder lockern ihre Corona-Massnahmen, und auch im Formel-1-Fahrerlager wurde das strenge Covid-19-Protokoll geändert: Die ständigen Tests sind nicht mehr vorgeschrieben und auch die Regeln zur Maskenpflicht wurden angepasst, sodass im Paddock von Bahrain wieder mehr als die Augen der Fahrerlager-Gäste zu sehen waren.

Dass die Gefahr einer Covid-19-Erkrankung aber noch nicht ganz gebannt ist, bewiesen zuletzt Daniel Ricciardo und Sebastian Vettel. Erster verpasste die drei Bahrain-Testtage wegen eines positiven Tests, pünktlich zum Saisonauftakt in der Wüste konnte der McLaren-Star aber wieder ins Cockpit zurückkehren.

Vettel hatte weniger Glück, er musste sich vor dem ersten Rennen isolieren und sein Aston Martin-Cockpit Ersatzfahrer Nico Hülkenberg überlassen. Ob der vierfache Weltmeister auch das zweite Kräftemessen der Saison in Saudi-Arabien nicht bestreiten kann, steht noch aus.

Sein Team teilte am heutigen Donnerstag mit: «Noch kann Sebastian keinen negativen Test vorweisen, um nach Saudi-Arabien zu reisen.» Eine endgültige Entscheidung über die Rückkehr des Heppenheimers wird erst am morgigen Freitag gefällt, sein Landsmann Hülkenberg steht bereit, sollte er ein weiteres Mal einspringen können.

Trotz der jüngsten Fälle macht sich Routinier Fernando Alonso keine Sorgen. Der zweifache Champion verriet in Bahrain: «Ich bin nicht besorgt. Klar, es gab ein paar Fälle in den letzten Wochen, aber die Welt dreht sich weiter und wir halten uns an die Vorgaben der Gastgeber-Länder. Jedes Team hat zusätzlich eigene Vorsichtsmassnahmen, die es einhält. Wir passen auf uns auf und hoffentlich werden wir in diesem Jahr nicht viele Fälle haben.»

Etwas weniger gelassen reagierte Carlos Sainz auf die positiven Tests von Ricciardo und Vettel. Der Ferrari-Star gestand: «Ich hatte das Gefühl, dass wir das Ganze hinter uns lassen, und plötzlich wurden erst Daniel und kurz darauf auch Sebastian positiv getestet. Da schrillen die Alarmglocken wieder und plötzlich muss man wieder reagieren, es ist ein Weckruf, der uns daran erinnert, dass die Krise noch nicht vorbei ist und es uns treffen kann.»

«Es scheint, als würde es nie wieder weggehen und es ist langsam eine Qual, es ist ermüdend und es scheint, als würde es nie enden, doch was kann man schon dagegen tun? Man lebt sein Leben weiter, und versucht, sich nicht anzustecken. Ich hoffe aber sehr, dass wir das bald hinter uns lassen können», fügte der 27-Jährige aus Madrid an.

Grand Prix von Bahrain

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75

02. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, +5,598 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, +9,675

04. George Russell (GB), Mercedes W13, +11,211

05. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, +14,754

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, +16,119

07. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, +19,423

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, +20,386

09. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, +22,390

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, +23,064

11. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, +32,574

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, +45,873

13. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, +53,932

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, +54,975

15. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, +56,335

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, +1:01.795 min

17. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1:03,829

Out:

–– Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18 (Benzinversorgung)

— Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18 (Benzinversorgung)

— Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03 (Feuer)

WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 26 Punkte

02. Sainz 18

03. Hamilton 15

04. Russell 12

05. Magnussen 10

06. Bottas 8

07. Ocon 6

08. Tsunoda 4

09. Alonso 2

10. Zhou 1

11. Schumacher 0

12. Stroll 0

13. Albon 0

14. Ricciardo 0

15. Norris 0

16. Latifi 0

17. Hülkenberg 0

18. Pérez 0

19. Verstappen 0

20. Gasly 0

WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 44

02. Mercedes 27

03. Haas 10

04. Alfa Romeo 9

05. Alpine 8

06. AlphaTauri 4

07. Aston Martin 0

08. Williams 0

09. McLaren 0

10. Red Bull Racing 0