Mercedes-Probleme: Zuversicht hinter den Kulissen

Die Mercedes-Teamführung ist zuversichtlich, die aktuellen Probleme mit dem diesjährigen Renner bald in den Griff zu bekommen. CTO James Allison gesteht: «Nach den Wintertests hatte ich Schlimmeres befürchtet.»

Das Mercedes-Team durfte in Bahrain mit dem dritten Platz von Lewis Hamilton zwar einen Podestplatz feiern, die Sorgen der Mannschaft von Toto Wolff sind aber noch nicht aus der Welt geschafft, wie Fahrer und Teamleitung nach dem ersten Kräftemessen betonten. Dennoch ist man zuversichtlich, die Probleme in den Griff zu bekommen, sagt James Allison.

In seiner GP-Analyse betont der Brite: «Natürlich wollen wir nicht nur um Siege kämpfen, sondern auch um WM-Titel. Das ist der Zweck unseres Teams, dafür existieren wir, und ja, Siege sind ein Teil dieser Reise. Aber wir konzentrieren uns auf die Titeljagd. Das ist eine schwierige Aufgabe. Wir waren in Bahrain etwa 0,6 Sekunden – vielleicht auch etwas mehr – von den Spitzenreitern entfernt. Aber wir haben viele Probleme, für die es Lösungen gibt, die wir umsetzen können.»

«Ja, es ist eine Herausforderung, aber nach den Wintertests hatte ich Schlimmeres befürchtet», gesteht der Ingenieur. «Und die Fortschritte, die wir seitdem verbuchen konnten, sind für das Team selbst beruhigend, auch wenn sie für die Fans vielleicht nicht ersichtlich sind und deshalb auch keinen Grund zur Zuversicht bieten. Auch die Art und Weise, wie wir Probleme angehen und Lösungen finden, gibt mir ein gewisses Mass an Zuversicht, dass wir ziemlich schnell wieder ein konkurrenzfähiges Auto haben werden, mit dem wir unser Ziel verfolgen können, den WM-Titel zu gewinnen», fügt er eilends an.

«Das ist natürlich eine schwierige Aufgabe, aber wir sind gewillt, die Sorgen so schnell wie möglich aus der Welt zu schaffen, und ich hoffe, das gelingt uns in den nächsten zwei oder drei Rennen. Wir werden die Probleme auf jeden Fall in den Griff bekommen und unser Auto wieder an die Spitze des Feldes bringen», versichert Allison.

Grand Prix von Bahrain

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75

02. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, +5,598 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, +9,675

04. George Russell (GB), Mercedes W13, +11,211

05. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, +14,754

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, +16,119

07. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, +19,423

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, +20,386

09. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, +22,390

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, +23,064

11. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, +32,574

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, +45,873

13. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, +53,932

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, +54,975

15. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, +56,335

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, +1:01.795 min

17. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1:03,829

Out:

–– Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18 (Benzinversorgung)

— Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18 (Benzinversorgung)

— Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03 (Feuer)

WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 26 Punkte

02. Sainz 18

03. Hamilton 15

04. Russell 12

05. Magnussen 10

06. Bottas 8

07. Ocon 6

08. Tsunoda 4

09. Alonso 2

10. Zhou 1

11. Schumacher 0

12. Stroll 0

13. Albon 0

14. Ricciardo 0

15. Norris 0

16. Latifi 0

17. Hülkenberg 0

18. Pérez 0

19. Verstappen 0

20. Gasly 0

WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 44

02. Mercedes 27

03. Haas 10

04. Alfa Romeo 9

05. Alpine 8

06. AlphaTauri 4

07. Aston Martin 0

08. Williams 0

09. McLaren 0

10. Red Bull Racing 0