Christian Horner: «Pérez hatte einfach nur Pech»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner freut sich über den Sieg seines Schützlings Max Verstappen. Gleichzeitig bedauert er das Pech von Polesetter Sergio Pérez, der die Führung wegen des Safety-Cars verlor.

So gross die Enttäuschung für Christian Horner in Bahrain war, so gross war die Freude in Saudi-Arabien. Nach dem bitteren Doppel-Nuller, den Red Bull Racing beim Saisonauftakt eingefahren hat, durfte sich der Teamchef der Mannschaft aus Milton Keynes über den Sieg von Max Verstappen freuen.

Dabei hatte der Formel-1-Champion das Rennen aus der zweiten Reihe in Angriff nehmen müssen. Sein Teamkollege Sergio Pérez hatte die Pole erobert und die Ferrari-Piloten hinter sich gehalten, nur um durch das Safety-Car zurückzufallen. Denn der Mexikaner bog kurz vor dem Einsatz von Bernd Mayländer an die Box ab und verlor dadurch deutlich mehr Zeit als seine direkten Gegner, die unter Gelb an die Box abbogen.

Pérez kam schliesslich auf dem vierten Platz hinter Sieger Verstappen und dem Ferrari-Duo Charles Leclerc und Carlos Sainz ins Ziel. Horner sagte über die Leistung des Routiniers aus Guadalajara: «Er hatte so viel Pech, denn er hat am Anfang des Rennens alle harte Arbeit geleistet, nur um zurückzufallen, weil das Safety-Car zum falschen Zeitpunkt auf die Piste kam.»

«Da kann man nichts machen, aber er hat das ganze Wochenende eine brillante Leistung abgeliefert. Er hatte viel Vertrauen ins Auto, holte sich die Pole und hatte auch ein gutes Renntempo. Aber wie sagt man doch: Manchmal läuft es eben so», seufzte der Brite.

Natürlich kassierte auch Verstappen eine gute Note von seinem Teamchef: «Max hat viel Geduld bewiesen und die Reifen für die letzten Runden geschont. Am Ende hat er dann alles gegeben. Es waren ein paar aufregende letzte Runden, und zum Glück hat es am Ende gereicht.»

Über die rote Konkurrenz sagte Horner: «Ferrari hat ein grossartiges Auto und starke Fahrer, es war ein wirklich harter Kampf, wenn das in dieser Saison immer so weitergeht, dann wird das ein fantastisches Jahr.»

Ergebnisse Formel 1, Dschidda

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, +0,549 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, +8,097

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18, +10,800

05. George Russell (GB), Mercedes W13, +32,732

06. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, +56,017

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, +56,124

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03, +1:02,946 min

09. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, +1:04,308

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, +1:13,948

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, +1:22,215

12. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1:31,742

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1 Runde

Out:

— Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, Crash

— Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault

— Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari

— Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes

— Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, Crash

— Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, kein Start, Antriebsstrang

Nicht am Start:

— Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, Crash im Qualifying





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 45 Punkte

02. Sainz 33

03. Verstappen 25

04. Russell 22

05. Hamilton 16

06. Ocon 14

07. Pérez 12

08. Magnussen 12

09. Bottas 8

10. Norris 6

11. Tsunoda 4

12. Gasly 4

13. Alonso 2

14. Zhou 1

15. Schumacher 0

16. Stroll 0

17. Hülkenberg 0

18. Albon 0

19. Ricciardo 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 78

02. Mercedes 38

03. Red Bull Racing 37

04. Alpine 16

05. Haas 12

06. Alfa Romeo 9

07. AlphaTauri 8

08. McLaren 6

09. Aston Martin 0

10. Williams 0