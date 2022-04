Günther Steiner: «Das ist ein realistisches Ziel»

Mick Schumacher darf sich freuen: Haas-Teamchef Günther Steiner ist sich sicher, dass der US-Rennstall in diesem Jahr in jedem Rennen die Chance hat, frische WM-Punkte zu sammeln.

In Saudi-Arabien musste sich Mick Schumacher mit der Zuschauerrolle begnügen, sein Haas-Team entschied nach seinem harten Qualifying-Crash, nur mit einem Auto zum zweiten Saisonlauf anzutreten. Dennoch durfte die Mannschaft von Gene Haas erneut frische WM-Zähler bejubeln: Nach dem fünften Platz von Bahrain schaffte es Kevin Magnussen auch in Saudi-Arabien in die Top-10.

Für seinen neunten Rang kassierte der Däne, der das Cockpit des rausgeschmissenen Russen Nikita Mazepin übernommen hat, immerhin noch zwei Punkte. Und Teamchef Günther Steiner ist überzeugt, dass sich sein Team an jedem Rennwochenende Hoffnungen auf ein Top-10-Ergebnis machen kann.

«Ich denke, es ist ein realistisches Ziel, in jedem Rennen zu punkten, zumindest in der ersten Saisonhälfte», sagt der Südtiroler. «Danach müssen wir schauen, ob es Teams gibt, die durch umfangreiche Weiterentwicklungen grosse Fortschritte machen werden. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir die aktuelle Form halten können. Wir müssen nun einfach versuchen, mit beiden Autos in die Punkte zu kommen.»

Steiner zählt auf seine beiden Schützlinge. Er sagt mit Blick auf Magnussen, Schumacher und die übrigen Teammitglieder: «Die beiden kommen gut miteinander aus. Mick hat mit Kevin eine gute Messlatte, und Kevin versucht, ihn mit seiner Erfahrung zu unterstützen. Das Team arbeitet sehr gut zusammen, und die Atmosphäre ist derzeit sehr gut.»

Ergebnisse Formel 1, Dschidda

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, +0,549 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, +8,097

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18, +10,800

05. George Russell (GB), Mercedes W13, +32,732

06. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, +56,017

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, +56,124

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03, +1:02,946 min

09. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, +1:04,308

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, +1:13,948

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, +1:22,215

12. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1:31,742

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1 Runde

Out:

— Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, Crash

— Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault

— Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari

— Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes

— Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, Crash

— Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, kein Start, Antriebsstrang

Nicht am Start:

— Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, Crash im Qualifying

WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 45 Punkte

02. Sainz 33

03. Verstappen 25

04. Russell 22

05. Hamilton 16

06. Ocon 14

07. Pérez 12

08. Magnussen 12

09. Bottas 8

10. Norris 6

11. Tsunoda 4

12. Gasly 4

13. Alonso 2

14. Zhou 1

15. Schumacher 0

16. Stroll 0

17. Hülkenberg 0

18. Albon 0

19. Ricciardo 0

20. Latifi 0

WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 78

02. Mercedes 38

03. Red Bull Racing 37

04. Alpine 16

05. Haas 12

06. Alfa Romeo 9

07. AlphaTauri 8

08. McLaren 6

09. Aston Martin 0

10. Williams 0