Zak Brown: Las Vegas setzt Monaco unter Druck

McLaren-CEO Zak Brown findet: Die Formel 1 muss am Monaco-Rennen mehr verdienen

McLaren-CEO Zak Brown freut sich über die geplante Rückkehr der Königsklasse nach Las Vegas. Der Amerikaner ist sich sicher, dass der neue GP die Verantwortlichen des Glamour-WM-Laufs in Monaco unter Druck setzt.

Die Bestätigung des Formel-1-Comebacks nach Las Vegas im nächsten Jahr hat nicht nur bei den GP-Verantwortlichen und Teamchefs viel Vorfreude geweckt. Auch die Fahrer haben erfreut auf die Ankündigung des Rennens in der Spielerstadt reagiert, das den dritten Besuch der Formel 1 auf US-Boden im nächsten Jahr sein wird.

McLaren-CEO Zak Brown ist sich sicher: Der Nacht-GP, der am Samstagabend über die Bühne gehen wird, setzt die Rennorganisatoren von Monaco unter Druck. Das Rennen im Fürstentum geniesst nicht nur durch seine Historie einen besonderen Status, es ist eines der berühmtesten Rennen der Welt.

Der Glamour-GP ist ein unbestrittenes Highlight im WM-Kalender, auch wenn sich die Spannung in den Rennen meist in Grenzen hält, weil die enge Piste den Fahrern in den modernen Formel-1-Rennern kaum mehr Gelegenheiten für Überholmanöver bietet.

Dennoch ist sich Brown sicher, dass die GP-Verantwortlichen von Monte Carlo angesichts der neuen, spektakulären WM-Läufe, die in den Kalender aufgenommen wurden, nun nachlegen müssen. Denn bisher bezahlen die GP-Organisatoren in Monaco nur einen Bruchteil der Ausrichtungsprämien, die andere Rennorganisationen hinblättern müssen.

Brown erklärt im «Reuters»-Interview: «Monaco stand immer für den schillerndsten Teil der Formel 1. Aber ich denke, mit Miami, Singapur und Las Vegas auch ziemlich glamourös sind.» Deshalb kommt er zum Schluss: «Monaco muss die gleichen kommerziellen Bedingungen erfüllen, wie die anderen. Und vielleicht sollte man auch Wege finden, die Strecke an die grösseren Autos anzupassen.»

Die Historie müsse man natürlich achten, schob der Amerikaner hinterher. «Aber ich denke, man muss auch die Show berücksichtigen, die eine Strecke bieten kann. Und natürlich darf die wirtschaftliche Seite nicht die Entscheidungen bestimmen, aber sie sollte mit berücksichtigt werden, wenn man über die Auswahl der Austragungsorte spricht. Mir wäre es lieber, wenn Monaco im Kalender bleibt, aber so, wie der Sport insgesamt grösser ist als jeder einzelne Fahrer und jedes Team, so ist er auch grösser als jeder einzelne Grand Prix.»

Ergebnisse Formel 1, Dschidda

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, +0,549 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, +8,097

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18, +10,800

05. George Russell (GB), Mercedes W13, +32,732

06. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, +56,017

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, +56,124

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03, +1:02,946 min

09. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, +1:04,308

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, +1:13,948

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, +1:22,215

12. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1:31,742

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1 Runde

Out:

— Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, Crash

— Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault

— Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari

— Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes

— Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, Crash

— Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, kein Start, Antriebsstrang

Nicht am Start:

— Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, Crash im Qualifying

WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 45 Punkte

02. Sainz 33

03. Verstappen 25

04. Russell 22

05. Hamilton 16

06. Ocon 14

07. Pérez 12

08. Magnussen 12

09. Bottas 8

10. Norris 6

11. Tsunoda 4

12. Gasly 4

13. Alonso 2

14. Zhou 1

15. Schumacher 0

16. Stroll 0

17. Hülkenberg 0

18. Albon 0

19. Ricciardo 0

20. Latifi 0

WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 78

02. Mercedes 38

03. Red Bull Racing 37

04. Alpine 16

05. Haas 12

06. Alfa Romeo 9

07. AlphaTauri 8

08. McLaren 6

09. Aston Martin 0

10. Williams 0