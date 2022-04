Nikita Mazepin enthüllt: Was mit Haas geplant war

Anfang März 2021 hat sich der US-amerikanische Haas-Rennstall von Hauptsponsor Uralkali und dem Russen Nikita Mazepin getrennt. Der 23-jährige Moskauer enthüllt, er hätte vier Jahre lang für Haas fahren sollen.

Am 5. März bestätigte der US-amerikanische Formel-1-Rennstall Haas: Das Sponsoring-Abkommen mit Uralkali ist beendet, und es wird keine weitere Zusammenarbeit mit dem russischen Piloten Nikita Mazepin geben. Seither prüft Uralkali rechtliche Schritte, und Mazepin zeigt sich tief enttäuscht darüber, fallen gelassen zu werden. Haas ersetzte ihn durch Kevin Magnussen, der sich in Bahrain mit Rang 5 bedankte.

In der BBC-Sendung «Hard Talk» stand Mazepin nun Stephen Sackur Rede und Antwort, dabei geisselt der Moskauer erneut Sanktionen gegen russische Athleten und bezieht keine klare Stellung zur russischen Invasion der Ukraine oder zu den fürchterlichen Bildern aus der Kriegszone.

Auf die Frage, ob er nicht ein grosser Putin-Fan sei, sagt Mazepin: «Ich traf den Präsidenten unseres Landes lediglich durch den Sport, den ich betreibe, dabei traf ich ihn an einer Rennstrecke.»

Lieber spricht der letztjährige WM-21. darüber, wieso er sich ungerecht behandelt fühlt. Auf die Frage von Sackur, ob er an eine Fortsetzung der Karriere glaube, meint Nikita: «Es wäre nicht richtig, hier zu spekulieren. Vor eineinhalb Monaten hätte ich mir nicht vorstellen können, dass sich die Welt so verändert.»



Mazepin offenbarte, dass er einen Vierjahrsvertrag hatte mit Haas. «Ich erhielt eine E-mail mit ungefähr vier oder fünf Worten, als Anhang ein Brief, der besagte, dass mein Vertrag beendet ist. Ich war davon ausgegangen, dass ich gemäss Vorgaben der FIA als neutraler Sportler antreten darf.»



Auf die Frage, ob der Krieg für Haas nicht eine Gelegenheit gewesen sei, einen Fahrer loszuwerden, der schlicht zu wenig Leistung gebracht habe, meint Mazepin: «Es ist nicht leicht, in die Formel 1 zu kommen, man muss dazu in den Nachwuchsklassen bestimmte Leistungen bringen. Und die habe ich gebracht. 2021 hat Haas null Geld in die Entwicklung investiert, damit kämpften wir realistisch um die Ränge 19 und 20. Es ist also etwas barsch, meine Fähigkeiten aufgrund der 2021er Saison mit Haas zu bewerten.»



«Ich ging mit eineinhalb Tagen Testerfahrung in die Saison, das Auto war schwierig zu fahren, und ich habe auch Fehler gemacht. Aber ich hatte langfristige Pläne mit diesem Team. Ich habe nie an mir gezweifelt, aber man braucht in der Formel 1 Zeit. Und ich wollte einfach die gleichen Voraussetzungen wie mein Stallgefährte.»



Mazepin kam mit einigem Gepäck in die Formel 1 – Raufereien mit Gegnern, Sperre, Begrapschen einer Frau, was auch noch online gestellt wurde. Nikita: «Das waren Fehler eines jungen Mannes. Ich bin darauf nicht stolz, aber ich bin dafür gerade gestanden und habe an mir gearbeitet.»





2. Training, Melbourne

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:18,978 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,223

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,376

04. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:19,537

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:19,658

06. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19,842

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:20,055

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,100

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:20,142

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:20,203

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:20,212

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,424

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:20,521

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:20,611

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:21,063

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:21,191

17. Alex Albon (T), Williams, 1:21,912

18. Mick Schumacher (D), Haas, 1:21,974

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:22,307

20. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, keine Zeit





1. Training, Melbourne

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,806 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,377

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:20,399

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,626

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,878

06. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:21.004

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:21,027

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:21,155

09. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:21,229

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:21,247

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:21,289

12. George Russell (GB), Mercedes, 1:21,457

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:21,661

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:21,701

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:21,821

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,869

17. Alex Albon (T), Williams, 1:22,754

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:23,186

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:23,924

20. Mick Schumacher (D), Haas, 1:24,349