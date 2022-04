FP3 Melbourne: Norris-Bestzeit, Crash von Vettel

Lando Norris beendete das dritte Training in Melbourne als Schnellster

Die letzte freie Trainingsstunde vor dem Qualifying in Melbourne brachte einige Überraschungen mit sich: Lando Norris drehte im McLaren die schnellste Runde, Sebastian Vettel und Lance Stroll sorgten für rote Flaggen.

Die Formel-1-Stars durften bei knapp 24 Grad Aussen- und 32 Grad Streckentemperatur zur letzten freien Trainingsstunde ausrücken und diesmal dauerte es eine Weile, bis sich die Strecke füllte. Den Anfang machte das Alfa Romeo-Duo Guanyu Zhou und Valtteri Bottas, die beide allerdings darauf verzichteten, eine gezeitete Runde zu drehen.

Die meisten Kollegen taten es ihnen gleich, sodass nach der ersten Viertelstunde erst vier Zeiten auf dem Monitor standen: Sergio Pérez führte die kurze Liste mit 1:21,024 min vor seinem Teamkollegen Verstappen an, der knapp eineinhalb Zehntel langsamer geblieben war. Beide Red Bull Racing-Stars hatten für die erste Ausfahrt die mittelharte Mischung gewählt.

Dahinter folgten die beiden jungen Briten Lando Norris und George Russell, die auf den weichen Reifen unterwegs waren. Der Rest hatte sich auf Installationsrunden beschränkt, die AlphaTauri-Fahrer Pierre Gasly und Yuki Tsunoda sowie Lance Stroll hatten sich noch gar nicht blicken lassen. Dafür gab das Ferrari-Duo Gas und Charles Leclerc übernahm mit 1:20,689 min die Spitzenposition.

Der Monegasse war wie sein Teamkollege Sainz auf den weichen Reifen unterwegs, musste sich kurz darauf aber dennoch Pérez beugen, der einen 1:20,436 min nachlegte. Kurz darauf meldete sich auch Sainz mit 1:20,390 min an der Spitze. Eine starke Runde schaffte auch Daniel Ricciardo, der sich zwischen Sainz und Pérez auf die zweite Position schob.

Doch über diesen Platz durfte sich der Lokalmatador nicht lange freuen, denn nun gab auch Fernando Alonso im Alpine-Renner Gas und übernahm mit 1:20,119 min die Spitze, womit Ricciardo auf den dritten Platz rutschte. Wie Sainz und Ricciardo drehte er seine schnellste Runde auf der weichsten Reifenmischung unterwegs.

Sebastian Vettel sorgt für rote Flagge

Nach 20 Minuten überschlugen sich die Ereignisse: Erst ratterte Lewis Hamilton durchs Kiesfeld, hatte aber Glück im Unglück und konnte weiterfahren. Dann küsste Sebastian Vettel in der zehnten Kurve die Streckenbegrenzung. Der Heppenheimer entschuldigte sich gleich für die Arbeit, die er seinem Aston Martin-Team damit bescherte, und Mick Schumacher hielt kurz an der Unfallstelle an, um sich nach dem Befinden von Vettel zu erkundigen.

Vettel, der für seine Fahrt auf dem Scooter über die Piste Tags zuvor eine Geldbusse über 5000 Euro kassiert hatte, wurde diesmal auf einem Scooter zurückgefahren und nach elf Minuten Zwangspause durften die Fahrer wieder loslegen. Zu diesem Zeitpunkt lautete die Top-10-Reihenfolge Alonso vor Sainz, Ricciardo, Pérez, Bottas, Leclerc, Russell, Verstappen, Norris und Esteban Ocon.

Dahinter hatten sich Zhou, Alex Albon, Schumacher, Nicholas Latifi und Hamilton eingereiht. Vettel hatte vor seinem Abflug noch keine Rundenzeit notieren lassen, genauso wie Kevin Magnussen. Gasly, Stroll und Tsunoda hatten sich noch immer nicht blicken lassen.

Gleich nachdem die Strecke wieder freigegeben wurde, erlebte Max Verstappen eine Schrecksekunde, er drehte sich in der 13. Kurve, konnte danach aber weiterfahren. In der folge beklagte er sich über das fehlende Gefühl für die Fahrzeug-Balance, während sein Stallgefährte mit 1:19,720 min die Spitzenposition übernahm. Alonso konterte mit 1:19,660 min, worauf der Mexikaner, der nun auf den weichen Reifen Gas gab, eine Antwort mit 1:19,458 min fand.

Die vielen Zuschauer am Albert Park Circuit bekamen derweil einen Ausritt von Russell zu sehen und auch Sainz sorgte zusammen mit Latifi für Spannung. Der Spanier wurde vom Kanadier vorbeigelassen und beschwerte sich: «Ich hätte beinahe einen Unfall gebaut, er kann mich nicht an einer so gefährlichen Stelle vorbeilassen.»

Eine Viertelstunde vor dem Ende der Session hatte Sainz mit 1:19,419 min die Nase vorn. Pérez, Alonso, Leclerc, Verstappen, Russell, Hamilton, Norris, Bottas und Ricciardo komplettierten die Top-10. Dahinter folgten Tsunoda, Ocon, Gasly, Zhou, Magnussen, Schumacher, Albon, Latifi, Stroll und Vettel auf den weiteren Positionen.

Dabei blieb es aber nicht, denn mehrere Fahrer nutzten die letzten Minuten für eine letzten Zeitenjagd. Fünf Minuten vor dem Ende der Session wurde erneut die rote Flagge gezeigt, denn auch Vettels Teamkollege Stroll landete in der Streckenbegrenzung – der Kanadier tat dies in der elften Kurve. Damit durfte sich Norris, der mit 1:19,117 min die Spitzenposition übernommen hatte, über die Bestzeit freuen.

3. Training, Melbourne

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,117 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,249

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:19,265

04. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:19,275

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,419

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:19,693

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,809

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19,896

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:20,008

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,071

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:20,096

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:20,133

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:20,205

14. Mick Schumacher (D), Haas, 1:20,692

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:20,836

16. Alex Albon (T), Williams, 1:20,958

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:21,025

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:21,050

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,636

20. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, keine Zeit

2. Training, Melbourne

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:18,978 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,223

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,376

04. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:19,537

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:19,658

06. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19,842

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:20,055

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,100

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:20,142

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:20,203

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:20,212

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,424

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:20,521

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:20,611

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:21,063

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:21,191

17. Alex Albon (T), Williams, 1:21,912

18. Mick Schumacher (D), Haas, 1:21,974

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:22,307

20. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, keine Zeit

1. Training, Melbourne

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,806 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,377

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:20,399

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,626

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,878

06. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:21.004

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:21,027

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:21,155

09. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:21,229

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:21,247

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:21,289

12. George Russell (GB), Mercedes, 1:21,457

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:21,661

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:21,701

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:21,821

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,869

17. Alex Albon (T), Williams, 1:22,754

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:23,186

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:23,924

20. Mick Schumacher (D), Haas, 1:24,349