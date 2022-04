Lewis Hamilton: «Auto ist wie eine Klapperschlange»

Mercedes-Star Lewis Hamilton schaffte es im Melbourne-Qualifying auf den 5. Platz. Von einem Fortschritt will er aber nicht sprechen. Er betont: «Da sollte eigentlich noch ein Ferrari vor uns stehen.»

Letztlich durfte sich Lewis Hamilton über die fünftschnellste Quali-Runde auf dem Albert Park Circuit freuen. Der Mercedes-Pilot blieb 0,957 sec langsamer als Polesetter Charles Leclerc und profitierte vom Pech des zweiten Ferrari-Fahrers Carlos Sainz, der sich mit dem neunten Platz begnügen musste. Sein Teamkollege George Russell reihte sich hinter ihm auf Position 6 ein.

Auf die Frage, ob der fünfte Platz das aktuelle Kräfteverhältnis spiegle, erklärte der 37-Jährige denn auch: «Nein, denn da sollte eigentlich noch ein Ferrari vor uns stehen. Aber ich bin natürlich dankbar für diese Position.»

Bei den Kollegen von «Sky Sports F1» schilderte Hamilton: «Verglichen mit gestern und dem Rennen in Saudi-Arabien fühlt sich der fünfte Platz schon wie ein Sieg an. Es ist schön, wieder da vorne zu sein, denn das Rennwochenende in Dschidda war wirklich hart. Ich lag dort so weit zurück und wir konnten kaum Fortschritte machen.»

«Hier in Melbourne war der Freitag schwierig, weil wir ein grösseres Defizit hatten, aber die Jungs im Werk haben in der Nacht hart gearbeitet und am Set-up gefeilt, und ich denke, wir konnten im Qualifying den Grossteil des Potenzials nutzen. Ich hatte zwar das Gefühl, dass auf meiner schnellen Runde noch etwas mehr Leistung im Auto steckte. Das ist einerseits positiv, weil noch mehr möglich ist. Gleichzeitig ist es natürlich auch ärgerlich, dass ich nicht alles rausholen konnte», fügte der siebenfache Champion an.

Und der 103-fache GP-Sieger beschrieb: «Das Problem ist, dass mein Auto ziemlich giftig wird, wenn ich etwas mehr ans Limit gehe. Es ist wie eine Viper oder eine Klapperschlange, du weisst nie, wann es dich erwischt.»

Am meisten mache ihm das Porpoising zu schaffen, also das Phänomen, das unter aerodynamischer Volllast auftritt und die Autos auf den Geraden hüpfen lässt. «Wir müssen es so hinbekommen, dass das Auto so stark wie möglich hüpft, ohne uns die Gehirne aus den Schädeln zu schütteln», betonte Hamilton.

Später erklärte der Brite gegenüber der Presse: «Ich würde liebend gerne sagen, dass wir beim nächsten Rennen eine Lösung haben werden, die für einen klaren Fortschritt sorgt, doch derzeit kann ich das nicht.»

Dass Charles Leclerc die Pole trotz eines stark hüpfenden Ferrari erobern konnte, kann sich Hamilton nicht erklären: «Ich verstehe es nicht und ich denke, keiner tut das. Ich wünschte, bei uns wäre es auch so, aber das ist leider nicht der Fall.»

Qualifying, Melbourne

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,868 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,154

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:18,240

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:18,703

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:18,825

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:18,933

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:19,032

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19,061

09. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,408

10. Fernando Alonso (E), Alpine, ohne Zeit

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:19,226

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:19,410

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:19,424

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:20,155

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:20,465

16. Alex Albon (T), Williams, 1:20,135

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:20,254

18. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:21,149

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:21,372

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ohne Zeit

3. Training, Melbourne

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,117 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,249

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:19,265

04. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:19,275

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,419

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:19,693

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,809

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19,896

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:20,008

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,071

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:20,096

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:20,133

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:20,205

14. Mick Schumacher (D), Haas, 1:20,692

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:20,836

16. Alex Albon (T), Williams, 1:20,958

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:21,025

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:21,050

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,636

20. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, keine Zeit

2. Training, Melbourne

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:18,978 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,223

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,376

04. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:19,537

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:19,658

06. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19,842

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:20,055

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,100

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:20,142

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:20,203

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:20,212

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,424

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:20,521

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:20,611

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:21,063

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:21,191

17. Alex Albon (T), Williams, 1:21,912

18. Mick Schumacher (D), Haas, 1:21,974

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:22,307

20. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, keine Zeit

1. Training, Melbourne

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,806 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,377

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:20,399

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,626

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,878

06. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:21.004

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:21,027

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:21,155

09. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:21,229

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:21,247

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:21,289

12. George Russell (GB), Mercedes, 1:21,457

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:21,661

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:21,701

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:21,821

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,869

17. Alex Albon (T), Williams, 1:22,754

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:23,186

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:23,924

20. Mick Schumacher (D), Haas, 1:24,349