Mattia Binotto: «Wir denken noch nicht an die WM»

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto ist voll des Lobes für Melbourne-Sieger Charles Leclerc. Gleichzeitig bleibt er zurückhaltend, wenn es um den WM-Titel geht. «Jedes Rennen kann wieder ganz anders laufen», mahnt er.

Die Freude über den zweiten Saisonsieg von Charles Leclerc konnte Mattia Binotto nicht verbessern. Der Teamchef der Scuderia Ferrari erklärte im TV-Interview mit «Sky Sports F1»: «Heute war ein grossartiger Tag.» Gleichzeitig relativierte er: «Wir wissen aber auch, dass jedes Rennen wieder ganz anders laufen kann.»

«Aber heute können wir feiern, denn das Teamwork, die Abstimmung des Autos und die Fahrer waren sehr gut», lobte der Ingenieur, obwohl sein zweiter Schützling Carlos Sainz einen ärgerlichen Ausfall hinnehmen musste. «Er ist heute sicherlich ziemlich enttäuscht, dafür haben wir auch Verständnis, denn es ist wichtig für ihn, seinen Speed unter Beweis zu stellen», sagte Binotto mit Blick auf den Spanier.

«Er hatte dieses Wochenende Pech, denn nachdem er am Freitag und Samstagmorgen schnell war, hatte er im Qualifying kein Glück. Er hätte ein besseres Abschlusstraining haben können. Und wenn man den Fokus dann etwas verliert, wird es schwierig. Er musste von Startplatz 9 auf den harten Reifen los und hatte auf der Startaufstellung noch ein Problem mit dem Lenkrad bekundet», betonte der Italiener.

«Das gehört zu jenen Dingen, die nicht passieren dürfen, aber leider manchmal geschehen. Aber ich kenne Carlos, er wird zurückschlagen. Er hat seine Lehren gezogen und ich bin mir ziemlich sicher, dass er sehr stark zurückschlagen wird. Ich freue mich darauf, ihn in Imola Gas geben zu sehen», ergänzte Binotto, der auch für Sieger Leclerc viele nette Worte verlor: «Er ist sehr fokussiert und fährt sehr gut. Ich denke, das vergangene Jahr war sehr wichtig für seine Entwicklung, er konnte deutlich zulegen beim Reifenmanagement und diesmal war er nicht nur schnell, er konnte dabei auch die Reifen gut schonen.»

Vom WM-Titel will der Kopf des ältesten GP-Rennstalls der Welt aber noch nicht reden, obwohl Leclerc die WM mit 34 Punkten Vorsprung anführt und Ferrari in der Teamwertung über ein Polster von 39 Punkten verfügt. «Wir denken noch nicht an die WM, denn es sind erst drei Rennen vorbei. Wir fokussieren uns auf jedes einzelne Rennen, das haben wir bisher so gemacht und so werden wir es auch weiterhin machen. Die Leistungsdichte ist hoch, deshalb müssen wir es perfekt hinbekommen, damit es mit dem Sieg klappt. Das ist seit dem ersten Rennen in Bahrain so. Hier haben wir es geschafft, nun wollen wir in Imola unser Bestes geben.»

GP Australien

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27:46,548 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,524 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +25,593

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +28,543

05. Lando Norris (GB), McLaren, +53,303

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +53,737

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +61,683

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +68,439

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +76,221

10. Alex Albon (T), Williams, +79,382

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +81,695

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +88,598

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

Out

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Motor

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Ferrari, Dreher

WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 71 Punkte

02. Russell 37

03. Sainz 33

04. Pérez 30

05. Hamilton 28

06. Verstappen 25

07. Ocon 20

08. Norris 16

09. Magnussen 12

10. Bottas 12

11. Ricciardo 8

12. Gasly 6

13. Tsunoda 4

14. Alonso 2

15. Zhou 1

16. Albon 1

17. Schumacher 0

18. Stroll 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0

21. Vettel 0

WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 104 Punkte

02. Mercedes 65

03. Red Bull Racing 55

04. McLaren 24

05. Alpine 22

06. Alfa Romeo 13

07. Haas 12

08. AlphaTauri 10

09. Williams 1

10. Aston Martin 0