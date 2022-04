Dr. Helmut Marko: «Es war eine kritische Situation»

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko ärgerte sich in Melbourne über den Ausfall von Max Verstappen. Der Grazer verriet, warum der Formel-1-Champion das dritte Saisonrennen frühzeitig beenden musste.

Die Enttäuschung war gross, als Max Verstappen seinen Red Bull Racing-Renner in der 39. Rennrunde des Australien-GP am Streckenrand abstellen musste. Der Formel-1-Champion musste bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr eine bittere Pille schlucken. Bereits in Bahrain sorgte die fehlende Standfestigkeit für einen schmerzlichen Nuller.

Sein Teamkollege Sergio «Checo» Pérez betrieb Schadensbegrenzung und kam hinter Sieger Charles Leclerc als Zweiter ins Ziel. Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko schilderte hinterher bei den Kollegen von «ORF»: «Es gab wieder einmal ein Problem im Benzinsystem, diesmal war es ein Leck, denn es ist Treibstoff ausgetreten. Deshalb haben wir Max auch gesagt, dass er das Auto so schnell wie möglich in der Nähe eines Feuerlöschers abstellen soll.»

«Die Ursache dafür wissen wir noch nicht», betonte der Grazer. «Und es ist das Eine, dass wir zum zweiten Mal nicht ins Ziel gekommen sind, wir sind in der Fahrer-WM nun 46 Punkte im Hintertreffen. Das Zweite ist, dass wir mit dem Medium-Reifen chancenlos waren, weil die Reifen so stark gekörnt haben. Phasenweise sah Mercedes bei den Rundenzeiten besser aus als wir.»

«Mit dem harten Reifen hat es etwas besser ausgesehen», fügte Dr. Marko an, und erklärte auch unumwunden: «Aber Ferrari war hier eine Klasse für sich, da kann man nur gratulieren. Wir waren zwischen drei und vier Zehntel pro Runde langsamer. Wann immer Max attackiert hat, konnte Charles locker dagegenhalten.»

Dass der Ausfall von Melbourne auf das gleiche Problem wie der Nuller in Bahrain zurückgeht, glaubt der 78-Jährige nicht: «Derzeit sind es noch Mutmassungen, aber auf den ersten Blick denke ich das nicht. Denn in Bahrain kam kein Benzin zum Motor, hier in Melbourne ist Benzin ausgetreten. Irgendwo muss da ein Leck sein.»

Das Problem habe sich auch nicht angekündigt, wie Dr. Marko betonte: «Wir hatten nach dem Qualifying Hydraulikprobleme, aber diese wurden behoben. Der Ausfall kam aus dem Blauen heraus. Und Max hat ja auch die Flüssigkeit gespürt, wie zu hören war. Er wusste nicht, dass es Benzin ist, und es war eine kritische Situation, die nicht ungefährlich war. Deshalb hatten wir nur die Möglichkeit, das Auto so schnell wie möglich abzustellen.»

GP Australien

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27:46,548 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,524 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +25,593

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +28,543

05. Lando Norris (GB), McLaren, +53,303

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +53,737

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +61,683

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +68,439

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +76,221

10. Alex Albon (T), Williams, +79,382

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +81,695

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +88,598

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

Out

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Motor

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Ferrari, Dreher

WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 71 Punkte

02. Russell 37

03. Sainz 33

04. Pérez 30

05. Hamilton 28

06. Verstappen 25

07. Ocon 20

08. Norris 16

09. Magnussen 12

10. Bottas 12

11. Ricciardo 8

12. Gasly 6

13. Tsunoda 4

14. Alonso 2

15. Zhou 1

16. Albon 1

17. Schumacher 0

18. Stroll 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0

21. Vettel 0

WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 104 Punkte

02. Mercedes 65

03. Red Bull Racing 55

04. McLaren 24

05. Alpine 22

06. Alfa Romeo 13

07. Haas 12

08. AlphaTauri 10

09. Williams 1

10. Aston Martin 0