Carlos Sainz (Ferrari): «Habe einen Fehler gemacht»

Für Ferrari-Star Carlos Sainz war das Rennen in Melbourne schon nach einer Runde gelaufen. Der Spanier landete nach einem Fahrfehler im Kiesbett und ärgerte sich hinterher nicht nur über sich selbst.

Das ganze Melbourne-Wochenende lief für Carlos Sainz nicht nach Wunsch, bereits im Qualifying musste er eine Enttäuschung einstecken, nachdem er verspätet zum letzten schnellen Versuch ausgerückt war. Grund dafür war ein Problem beim Anlassen seines Ferrari, deshalb kam Sainz nicht über den neunten Platz hinaus.

Die Technik bereitete ihm auch am Rennsonntag Sorgen, kurz vor dem Start des GP wurde sein Lenkrad ausgetauscht, was sich auf den ersten Metern rächte. Im Bestreben, möglichst schnell nach vorne zu kommen, unterlief dem 27-Jährigen schliesslich ein kostspieliger Fehler in der elften Kurve der zweiten Runde.

Sainz drehte sich von der Piste und blieb im Kiesbett stecken. Nach seinem Ausfall wollte er keine Entschuldigungen dafür finden. Auf die Frage, ob es ein Fehler war, auf den harten Reifen zu starten, erklärte er: «Ich bin mir nicht sicher, ob das richtig oder falsch war, sicher ist, dass ich den Grip falsch eingeschätzt habe. Aber es lief noch mehr nicht richtig, so musste mein Lenkrad eine Minute vor der Aufwärmrunde noch ausgetauscht werden.»

Beim Start kam ihm deshalb das Anti-Stall-System in die Quere. «Ich wollte daraufhin so schnell wie möglich wieder nach vorne kommen und habe einen Fehler gemacht, weil die harten Reifen wohl noch nicht bereit waren, um derart Gas zu geben. Das ganze Wochenende war ein kleines Desaster und nun müssen wir unsere Lehren ziehen und sicherstellen, dass diese Fehler nicht mehr vorkommen», schilderte der Spanier.

«Ich hoffe, dass es in Imola besser laufen wird. Wir müssen diese Fehler vermeiden und ich muss meinerseits etwas mehr Geduld haben. Aber wir wissen, dass wir ein Auto haben, mit dem man in jedem Rennen den Sieg holen kann», seufzte Sainz daraufhin. «Natürlich ist es am Anfang der Saison speziell schwierig, keine Fehler zu machen, wir müssen das Auto erst noch richtig kennenlernen. Das darf aber keine Entschuldigung sein. Ich hätte den Fehler nicht machen sollen und wir hätten die Probleme nicht haben dürfen, die wir hier hatten.»

GP Australien

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27:46,548 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,524 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +25,593

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +28,543

05. Lando Norris (GB), McLaren, +53,303

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +53,737

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +61,683

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +68,439

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +76,221

10. Alex Albon (T), Williams, +79,382

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +81,695

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +88,598

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

Out

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Motor

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Ferrari, Dreher

WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 71 Punkte

02. Russell 37

03. Sainz 33

04. Pérez 30

05. Hamilton 28

06. Verstappen 25

07. Ocon 20

08. Norris 16

09. Magnussen 12

10. Bottas 12

11. Ricciardo 8

12. Gasly 6

13. Tsunoda 4

14. Alonso 2

15. Zhou 1

16. Albon 1

17. Schumacher 0

18. Stroll 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0

21. Vettel 0

WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 104 Punkte

02. Mercedes 65

03. Red Bull Racing 55

04. McLaren 24

05. Alpine 22

06. Alfa Romeo 13

07. Haas 12

08. AlphaTauri 10

09. Williams 1

10. Aston Martin 0