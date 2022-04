Australien-GP: Schwierige Aufgabe für Red Bull Racing

Der Ausfall von Max Verstappen kam im Australien-GP ohne Vorwarnung. Dennoch hatte der Formel-1-Champion bereits vor dem verfrühten Rennende Probleme bekundet, wie er hinterher erklärte.

In Runde 39 musste Max Verstappen seinen Red Bull Racing-Renner in Melbourne an zweiter Stelle liegend abstellen. Der Niederländer hielt mit rauchendem Heck an und erklärte nach dem Aussteigen, wo die Streckenposten mit dem Feuerlöscher ans Werk mussten. «Es gab wieder einmal ein Problem im Benzinsystem, diesmal war es wohl ein Leck», lautete der erste Verdacht von Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko.

Verstappen selbst seufzte im «ORF»-Interview: «Ich habe keine Ahnung, was passiert ist, das werden wir erst analysieren müssen.» Und der Weltmeister fügte gewohnt trocken an: «Aber es war erneut ein Ausfall, und für die WM ist das natürlich schlecht. Insgesamt war es wieder ein schlechtes Wochenende.»

Denn die Probleme begannen schon vor dem Start. Verstappen dazu: «Am Morgen hatte ich bereits Probleme, und da stellt sich natürlich bereits die Frage, ob man das Rennen beenden kann. Und offensichtlich konnte ich das nicht.» Die Technik-Tücken waren nicht die einzige Sorge des 24-Jährigen. «Ich hatte viel zu viel Graining», klagte er, und vermutete: «Ich glaube, das hängt mit dem neuen Asphalt zusammen, denn in Dschidda lief es mit den Reifen besser.»

Dr. Marko stellte fest: «Es gibt zwei Punkte, die uns Sorgen bereiteten: Da ist erstens die mangelnde Zuverlässigkeit – wir hatten das ganze vergangene Jahr hindurch keine zwei technische Ausfälle. Zweitens war auch der Rückstand auf Ferrari alarmierend. Sie konnten das Tempo locker halten. Für uns heisst das, dass wir eine schwierige Aufgabe lösen müssen. Denn wir sind nicht in der Lage, die Reifen so schnell und so leicht wie Ferrari ins richtige Arbeitsfenster zu bringen.»

«Wir sind auch deutlich schwerer als Ferrari, da haben wir ein deutliches Handicap von mindestens 10 Kilogramm», ergänzte der Grazer. «Das kostet drei Zehntel», rechnete er vor, und erklärte: «Wir müssen also eine ganze Summe von Aufgaben lösen.» Und er machte sich Mut: «Aber ich erinnere mich, dass wir mit Sebastian Vettel auch schon mal 60 Punkte im Rückstand waren und die WM dennoch gewonnen haben. Wir geben also noch nicht auf, aber es war ein herber Rückschlag.»

Ob die deutlich höhere Asphalttemperatur am Rennsonntag das starke Körnen der Reifen verursacht hatte, wollte Dr. Marko nicht bestätigen. «Das müssen wir genauer untersuchen, irgendetwas muss es sein, weil die Longruns waren am Freitag an und für sich gut. Wir hatten das Problem bei beiden Autos und noch stärker bei Max, der konnte überhaupt nicht attackieren. Wir hatten das Phänomen das ganze Wochenende hindurch bei den Trainings nicht erlebt.»

GP Australien

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27:46,548 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,524 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +25,593

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +28,543

05. Lando Norris (GB), McLaren, +53,303

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +53,737

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +61,683

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +68,439

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +76,221

10. Alex Albon (T), Williams, +79,382

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +81,695

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +88,598

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

Out

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Motor

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Ferrari, Dreher

WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 71 Punkte

02. Russell 37

03. Sainz 33

04. Pérez 30

05. Hamilton 28

06. Verstappen 25

07. Ocon 20

08. Norris 16

09. Magnussen 12

10. Bottas 12

11. Ricciardo 8

12. Gasly 6

13. Tsunoda 4

14. Alonso 2

15. Zhou 1

16. Albon 1

17. Schumacher 0

18. Stroll 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0

21. Vettel 0

WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 104 Punkte

02. Mercedes 65

03. Red Bull Racing 55

04. McLaren 24

05. Alpine 22

06. Alfa Romeo 13

07. Haas 12

08. AlphaTauri 10

09. Williams 1

10. Aston Martin 0