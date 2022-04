Mercedes in Melbourne: Lehrreiche Schadensbegrenzung

Das Mercedes-Team konnte in Melbourne den ersten Podestplatz von George Russell und den vierten Platz von Lewis Hamilton feiern. Darauf wollen sich die Team-Weltmeister aber nichts einbilden.

George Russell hat es im dritten Einsatz als offizieller Stammfahrer des Mercedes-Werksteams geschafft: Der junge Brite sicherte sich im Albert Park von Melbourne den dritten Platz und durfte damit zusammen mit Sieger Charles Leclerc und Red Bull Racing-Routinier Sergio Pérez aufs Treppchen.

Der 24-jährige Aufsteiger rückte damit auf den zweiten WM-Rang vor, nur Ferrari-Ass Leclerc hat in den ersten drei Saisonläufen mehr Punkte gesammelt. Doch davon will sich Russell nicht beirren lassen, er erklärte nach dem Rennen: «Wir liegen deutlich hinter Ferrari und Red Bull Racing, und an diesem Wochenende hier in Melbourne waren wir in Sachen Speed sogar nur fünfte Kraft, noch hinter McLaren und Alpine.» Er weiss, dass er bisher viel Glück hatte.

Das sieht auch Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin nicht anders. Er erklärt: «Herzlichen Glückwunsch an George zu seinem ersten Podium mit Mercedes. Er hat hart gearbeitet, um uns zu helfen, das Auto zu verbessern. Und obwohl wir im Moment nicht das Tempo haben, das er sich erhofft, ist das Podium eine erste Belohnung für seine Anstrengungen.»

Mit Blick auf Russells Teamkollegen Lewis Hamilton, der mit einem überhitzenden Motor zu kämpfen hatte und sich deshalb mit dem vierten Platz begnügen musste, fügt der Engländer an: «Lewis wurde durch das Timing des Safety-Cars zurückgeworfen. Er hat es geschafft, Sergio im ersten Stint unter Druck zu setzen, und wir sind nach dem Stopp vor ihm aus der Box herausgekommen. Letztlich hatten wir aber nicht den nötigen Speed, um gegen sie zu kämpfen, obwohl der Reifenabbau an unserem Auto wahrscheinlich etwas besser war.»

Auch Shovlin will die guten Ergebnisse nicht überbewerten. «In dieser Phase der WM geht es für uns nur um zwei Dinge: Schadensbegrenzung und Lernen. In beiderlei Hinsicht war dies ein erfolgreiches Wochenende. Aber wir wissen, dass wir noch viel zu tun haben», betont er. Und zum Sieger sagt er: «Charles war heute in einer anderen Welt, es liegt also noch ein langer Weg vor uns.» Gleichzeitig macht er sich Mut: «Aber es gibt bei unserem Auto einige Ansatzpunkte, die wir verbessern können, um schneller zu werden.»

GP Australien

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27:46,548 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,524 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +25,593

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +28,543

05. Lando Norris (GB), McLaren, +53,303

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +53,737

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +61,683

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +68,439

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +76,221

10. Alex Albon (T), Williams, +79,382

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +81,695

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +88,598

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

Out

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Motor

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Ferrari, Dreher





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 71 Punkte

02. Russell 37

03. Sainz 33

04. Pérez 30

05. Hamilton 28

06. Verstappen 25

07. Ocon 20

08. Norris 16

09. Magnussen 12

10. Bottas 12

11. Ricciardo 8

12. Gasly 6

13. Tsunoda 4

14. Alonso 2

15. Zhou 1

16. Albon 1

17. Schumacher 0

18. Stroll 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0

21. Vettel 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 104 Punkte

02. Mercedes 65

03. Red Bull Racing 55

04. McLaren 24

05. Alpine 22

06. Alfa Romeo 13

07. Haas 12

08. AlphaTauri 10

09. Williams 1

10. Aston Martin 0