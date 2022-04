Ferrari: Keine Stallorder für Leclerc und Sainz

Ferrari-Star Charles Leclerc hat seine WM-Führung in Melbourne ausgebaut, während Teamkollege Carlos Sainz durch seinen Ausfall zurückgefallen ist. Dennoch verzichtet Teamchef Mattia Binotto vorerst auf eine Stallorder.

Nachdem sich Charles Leclerc in Saudi-Arabien mit dem zweiten Platz hinter Champion Max Verstappen hatte begnügen müssen, feierte der Monegasse in Melbourne seinen zweiten Saisonsieg. Wie schon in den beiden vorangegangenen GP sicherte er sich auch noch den Zusatzpunkt für die schnellste Rennrunde, deshalb hat er nach drei Rennen bereits 71 WM-Zähler auf dem Punktekonto.

Sehr viel schlechter lief das dritte Kräftemessen für seinen Ferrari-Teamkollegen Carlos Sainz. Der Spanier hatte bereits am Samstag mit technischen Sorgen zu kämpfen und musste sich mit dem neunten Startplatz begnügen. Tags darauf rutschte er beim Versuch, möglichst viele Positionen in den ersten Runden wieder wettzumachen, von der Piste und vergrub seinen roten Renner im Kiesbett.

Damit musste der 27-Jährige nach dem zweiten Platz beim Saisonauftakt in Bahrain und Rang 3 in Dschidda einen schmerzhaften Nuller hinnehmen. Zwischen dem aktuellen WM-Dritten und seinem Stallgefährten liegen bereits 38 Punkte. Da stellt sich die Frage, ob Sainz weiterhin frei gegen den WM-Leader aus Monte Carlo kämpfen darf.

«Sicherlich», lautet die Antwort von Teamchef Mattia Binotto. «Wir haben erst drei Rennen hinter uns und hoffentlich 19 bis 20 Rennen stehen noch an, die WM ist also noch lange nicht vorbei», betont der Ingenieur. «Unsere Fahrer dürfen frei gegeneinander kämpfen und ich würde mich wirklich freuen, sie im Duell um gute Plätze zu erleben.»

GP Australien

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27:46,548 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,524 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +25,593

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +28,543

05. Lando Norris (GB), McLaren, +53,303

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +53,737

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +61,683

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +68,439

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +76,221

10. Alex Albon (T), Williams, +79,382

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +81,695

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +88,598

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

Out

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Motor

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Ferrari, Dreher





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 71 Punkte

02. Russell 37

03. Sainz 33

04. Pérez 30

05. Hamilton 28

06. Verstappen 25

07. Ocon 20

08. Norris 16

09. Magnussen 12

10. Bottas 12

11. Ricciardo 8

12. Gasly 6

13. Tsunoda 4

14. Alonso 2

15. Zhou 1

16. Albon 1

17. Schumacher 0

18. Stroll 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0

21. Vettel 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 104 Punkte

02. Mercedes 65

03. Red Bull Racing 55

04. McLaren 24

05. Alpine 22

06. Alfa Romeo 13

07. Haas 12

08. AlphaTauri 10

09. Williams 1

10. Aston Martin 0