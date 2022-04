Imola: Upgrade für Fernando Alonso und Esteban Ocon

Formel-1-Routinier Fernando Alonso und sein Teamkollege Esteban Ocon bekommen für das anstehende Rennwochenende in Imola ein Upgrade, wie Alpine-Teamchef Otmar Szafnauer erklärt.

Da die Formel-1-Stars in Imola das erste von drei Rennwochenenden im Sprint-Format bestreiten werden, verzichtet Ferrari auf ein umfangreiches Upgrade für den Europa-Auftakt. Ferrari-Teamchef Mattia Binotto erklärte: «Imola ist sicherlich ein schwieriges Wochenende, um neue Teile ans Auto zu bringen.»

«Schliesslich muss man sich in den Trainings auf das Qualifying am Nachmittag konzentrieren. Aus diesem Grund werden wir dort nicht viel Neues dabei haben», stellte der Ingenieur aus Italien klar.

Das Alpine-Team wird hingegen ein Weiterentwicklungspaket dabei haben, wie Teamchef Otmar Szafnauer verriet: «Wir werden einige Upgrades mitbringen, das steht fest.»

«Und mich würde es nicht wundern, wenn jeder neue Teile dabei hat. In den 25 Jahren, in denen ich in der Formel 1 bin, war es jeweils so, dass jeder seine Weiterentwicklungen für die ersten europäischen Rennen plant. Früher geschah das in Barcelona, nun passiert es in Imola», fügte der 57-Jährige an.

«Es ist auch schon der vierte Saisonlauf, und das erste Upgrade wird jeweils fürs vierte oder fünfte Rennen geplant. Wir werden sicherlich neue Aero-Teile dabei haben», ergänzte Szafnauer, und offenbarte, dass die grössten Veränderungen im Bereich des Unterbodens zu erwarten sind: «Das ist jener Bereich, der den grössten Unterschied macht, und deshalb wird es dort auch deutliche Änderungen geben.»

Dank der Budgetobergrenze hofft der Teamchef von Alpine auf eine Chance, auch das Mercedes-Team herausfordern zu können. «In der Vergangenheit hatten sie das Geld und die Mittel, um ein Problem schnell zu lösen. Die Budgetobergrenze ist nun einer der Faktoren, die den Einsatz der umfangreichen Ressourcen beschränken. Insofern ist der Budget-Deckel hilfreich, es ist für alle das Gleiche, und deshalb sollten wir auch daran festhalten.»

WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 71 Punkte

02. Russell 37

03. Sainz 33

04. Pérez 30

05. Hamilton 28

06. Verstappen 25

07. Ocon 20

08. Norris 16

09. Magnussen 12

10. Bottas 12

11. Ricciardo 8

12. Gasly 6

13. Tsunoda 4

14. Alonso 2

15. Zhou 1

16. Albon 1

17. Schumacher 0

18. Stroll 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0

21. Vettel 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 104 Punkte

02. Mercedes 65

03. Red Bull Racing 55

04. McLaren 24

05. Alpine 22

06. Alfa Romeo 13

07. Haas 12

08. AlphaTauri 10

09. Williams 1

10. Aston Martin 0