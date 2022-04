Carlos Sainz: Ferrari-Vertrag bis 2024 verlängert

Carlos Sainz wird mindestens bis Ende 2024 bei Ferrari an Bord bleiben

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto hatte bereits im vergangenen Jahr angekündigt, mit Carlos Sainz über die Zukunft zu sprechen. Die erwartete Vertragsverlängerung ist nun endlich besiegelt, wie die Scuderia mitteilt.

Vier Podestplätze und der fünfte WM-Rang im ersten Ferrari-Jahr reichten Carlos Sainz, um die Teamführung des Rennstalls aus Maranello von seinem Können zu überzeugen. Sein erster Sieg in Rot lässt zwar noch auf sich warten, und beim jüngsten Rennen in Melbourne nahm er sich durch einen Fahrfehler selbst alle Chancen auf ein gutes Ergebnis. In den beiden Rennen zuvor hatte er aber zwei Podestplätze erzielt, und damit sein Tempo unter Beweis gestellt.

Neben der Strecke wurde denn auch eifrig verhandelt. Der 27-Jährige aus Madrid erklärte bereits nach dem Saisonauftakt in Bahrain, als er auf die nahende Vertragsverlängerung angesprochen wurde: «Wir sind nah dran. Sehr nah. Sehr, sehr nah. Extrem nah. Fast dort.» Und Teamchef Mattia Binotto bestätigte: ««Wir haben uns geeinigt. Es geht nur noch darum, das jetzt auch auf Papier zu bringen.»

Pünktlich zum Imola-Heimspiel bestätigt die Scuderia nun: Sainz bleibt mindestens bis Ende 2024 an Bord. Sainz sagt dazu: «Ich freue mich sehr über die Vertragsverlängerung mit Ferrari. Ich habe immer gesagt, dass es kein besseres Formel-1-Team gibt, für das man Gas geben kann. Und nach dem ersten gemeinsamen Jahr kann ich bestätigen, dass es unvergleichlich und einzigartig ist, dieses Team zu repräsentieren.»

«Meine erste Saison war solide und konstruktiv, wir konnten als Team nach vorne kommen. Die Früchte der harten Arbeit waren in der bisherigen Saison klar ersichtlich. Ich fühle mich durch diesen Vertrauensbeweis gestärkt und kann es kaum erwarten, wieder ins Auto zu steigen und mein Bestes zu geben, um den Fans viel Freude zu bereiten. Der F1-75 ist ein Spitzenauto, mit dem ich meine Ziele auf der Strecke erreichen kann, und das erste Ziel lautet, den ersten Formel-1-Sieg einzufahren», ergänzte er kämpferisch.

Binotto erklärte seinerseits: «Ich habe schon mehrmals gesagt, dass ich überzeugt bin, dass wir die beste Fahrer-Paarung in der Formel 1 haben, und mit jedem Rennen, das wir bestreiten, wird klarer, dass es nur ein natürlicher Schritt war, den Vertrag von Carlos zu verlängern, um die Stabilität und Kontinuität zu gewährleisten. Er hat bewiesen, dass er die Erwartungen erfüllt und beachtliche Ergebnisse einfahren kann. Auch ausserhalb des Cockpits arbeitet er hart und beweist ein Auge für das noch so kleinste Detail. Damit half er, das ganze Team voranzubringen. Zusammen können wir ehrgeizige Ziele verfolgen und ich bin mir sicher, dass er zusammen mit Charles ein neues Erfolgskapitel in der Ferrari-Geschichte schreiben kann.»

WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 71 Punkte

02. Russell 37

03. Sainz 33

04. Pérez 30

05. Hamilton 28

06. Verstappen 25

07. Ocon 20

08. Norris 16

09. Magnussen 12

10. Bottas 12

11. Ricciardo 8

12. Gasly 6

13. Tsunoda 4

14. Alonso 2

15. Zhou 1

16. Albon 1

17. Schumacher 0

18. Stroll 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0

21. Vettel 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 104 Punkte

02. Mercedes 65

03. Red Bull Racing 55

04. McLaren 24

05. Alpine 22

06. Alfa Romeo 13

07. Haas 12

08. AlphaTauri 10

09. Williams 1

10. Aston Martin 0