Christian Horner: «Im Grand Prix wird es wieder eng»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner durfte in Imola über die Startplätze 1 und 3 von Max Verstappen und Sergio Pérez bejubeln. Die Freude ist gross, dennoch betonte der Brite auch, dass er einen harten GP erwartet.

Max Verstappen sorgte im Imola-Sprint für viel Aufregung: Der Polesetter fiel beim Start hinter Charles Leclerc zurück und konnte auch beim Restart nach der frühen Safety-Car-Phase nicht am Ferrari vorbeikommen. Erst in der vorletzten Runde überholte er den WM-Leader und eroberte damit den Sprint-Sieg und den ersten Startplatz für den Grand Prix am Sonntag.

Auch Sergio «Checo» Pérez konnte im 21-Runden-Rennen glänzen, er arbeitete sich von Startplatz 7 bis auf den dritten Rang vor und sicherte sich für den Sonntag einen Startplatz in der zweiten Reihe – sehr zur Freude von Teamchef Christian Horner, der sowohl den WM-Leader als auch dessen Teamkollegen lobte.

«Das war von beiden Fahrern eine grossartige Leistung», schwärmte der Brite. «Max hat einen kühlen Kopf bewahrt, blieb geduldig und hielt seine Position hinter Charles, bis dessen Reifen etwas einbrachen. Als sich dann die Chance zum Überholen ergab, nutzte er sie.»

«Checo hat auch einen super Job gemacht und fuhr ein tolles Rennen. Er konnte sich nach vorne arbeiten und wertvolle Punkte für das Team sammeln. Damit hat er sich auch eine gute Ausgangslage für den Grand Prix geschaffen», fügte Horner an, der gleichzeitig klarstellte, dass er im Grand Prix am Sonntag kein leichtes Spiel erwartet.

«Ich denke, im GP wird es wieder eng werden und wir müssen sicherstellen, dass Max morgen besser wegkommt und nicht das Gleiche wie heute geschieht. Aber wir haben die Daten, die wir nun genauer anschauen werden. Das Gute ist, dass wir nun zwei Autos vorne stehen haben, und ich hoffe, dass wir dies zu unserem Vorteil nutzen können», sagte der 48-Jährige mit Blick auf das vierte Kräftemessen der Saison.

Ergebnis Sprintrennen, Imola

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 30:39,567 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,975 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +4,721

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +17,578

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,561

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +27,740

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +28,133

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +30,712

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +32,378

10. Mick Schumacher (D), Haas, +33,773

11. George Russell (GB), Mercedes, +36,284

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +38,298

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +40,177

14. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +41,459

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +42,910

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +43,517

17. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +43,794

18. Alex Albon (T), Williams, +48,871

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +52,017

Out:

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo (Kollision mit Gasly)

WM-Stand Fahrer nach Imola-Sprint

01. Leclerc 78 Punkte

02. Sainz 38

03. Russell 37

04. Pérez 36

05. Verstappen 33

06. Hamilton 28

07. Ocon 20

08. Norris 20

09. Bottas 14

10. Magnussen 13

11. Ricciardo 11

12. Gasly 6

13. Tsunoda 4

14. Alonso 2

15. Zhou 1

16. Albon 1

17. Schumacher 0

18. Stroll 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0

21. Vettel 0

WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 116 Punkte

02. Red Bull Racing 69

03. Mercedes 65

04. McLaren 31

05. Alpine 22

06. Alfa Romeo 15

07. Haas 13

08. AlphaTauri 10

09. Williams 1

10. Aston Martin 0