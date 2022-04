Nico Rosberg: «Ferrari hat da einen Fehler gemacht»

Ferrari holte Leclerc nach dem Dreher gleich an die Box, was Nico Rosberg als Fehler bezeichnete

GP-Veteran Nico Rosberg analysierte das Rennen in Imola und äusserte sich auch zum Abflug von Charles Leclerc, der sehr kostspielig für den Monegassen war. Kritik gab es vom Deutschen aber auch für Ferrari.

Charles Leclerc hätte in Imola locker den dritten Platz erobern können, doch der Ferrari-Star drehte sich zehn Runden vor dem Fallen der Zielflagge von der Strecke und erwischte dabei auch die Reifenstapel. Er hatte zwar Glück im Unglück, weil er weiterfahren und am Ende den sechsten Platz erobern konnte. Dennoch stand ihm die Enttäuschung über den eigenen Fehler ins Gesicht geschrieben.

Auch Teamkollege Carlos Sainz hatte kein Glück, er fiel bereits in der ersten Rennrunde aus. Allerdings geschah das unverschuldet, der Spanier wurde von McLaren-Pilot Daniel Ricciardo abgeschossen, der Australier entschuldigte sich hinterher beim 27-Jährigen, der bereits in Melbourne im Kiesbett gelandet war. Dort geschah das allerdings selbstverschuldet.

«Das war viel Pech für Carlos», kommentierte GP-Veteran Nico Rosberg auf «Sky Sports F1». Betonte aber auch gleichzeitig: «Es war aber auch ein wenig sein eigener Fehler, weil er auf dem vierten Platz losfahren musste. Wäre sein Wochenende etwas besser gelaufen, hätte er etwas weiter vorne starten können.»

Zu Leclerc sagte der Weltmeister von 2016: «Wenn du einen Titelkampf gegen Max Verstappen ausfechtest, darfst du dir solche Dreher einfach nicht erlauben, wenn du ganz für dich unterwegs bist. Natürlich machte er Jagd auf den vor ihm liegenden Sergio Pérez, aber da lag der Druck ja auf Pérez und nicht auf Charles. Er muss solche Fehler für den Rest der Saison vermeiden, wenn er den Titel gewinnen will.»

«Allerdings sagte Pérez nach dem Rennen, dass es dort in der Bremszone immer noch etwas feucht war, und das entschuldigt Charles ein wenig, denn er drehte sich, als er auf der Bremse war. Er fuhr zu schnell rein, und das wollte er korrigieren, indem er in der ersten Kurve etwas mehr auf die Randsteine fuhr. Doch genau das zwang ihn dann in den Dreher und sorgte dafür, dass er in den Reifenstapeln endete. Er hatte auch wirklich Glück, dass da nicht mehr kaputtgegangen ist», ergänzte der Deutsche, der auch das Ferrari-Team kritisierte, das Leclerc nach dem Abflug an die Box holte.

«Sie hätten ihn eine Runde länger draussen lassen müssen, um zu sehen, wie sehr sich der Schaden am Frontflügel wirklich auswirkt. Strukturell schien dieser nämlich in Ordnung zu sein. Wäre er ohne Wechsel weitergefahren, dann hätte er immerhin noch den vierten Platz geholt. Ich denke, Ferrari hat da einen Fehler gemacht», ist sich Rosberg sicher.

Ergebnis Grand Prix der Emilia-Romagna (24. April 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32:07,986 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +16,527 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +34,834

04. George Russell (GB), Mercedes, +42,506

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +43,181

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +56,072

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +61,110

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +70,892

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +75,260

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

Out: Fernando Alonso (E), Alpine (Seitenkasten beschädigt)

Out: Carlos Sainz (E), Ferrari (Dreher)

WM-Stand Fahrer nach 4 von 23 Rennen

01. Leclerc 86 Punkte

02. Verstappen 59

03. Pérez 54

04. Russell 49

05. Sainz 38

06. Norris 35

07. Hamilton 28

08. Bottas 24

09. Ocon 20

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 2

16. Zhou 1

17. Albon 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0

WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 124 Punkte

02. Red Bull Racing 113

03. Mercedes 77

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 25

06. Alpine 22

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 1